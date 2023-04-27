В Мелитополе подорвали коллаборанта, который был начальником в оккупационной «полиции» 27 апреля, 09:37 В Мелитополе ликвидировали коллаборанта Александра Мищенко (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Утром в четверг, 27 апреля, в оккупированном Мелитополе прогремел взрыв. В результате погиб назначенный Россией «глава» Приазовского отделения полиции города Александр Мищенко.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Громкий взрыв прогремел у подъезда жилой многоэтажки в центре города около 5:20.

«Примерно в 4 утра в городе начались автоматные очереди, а уже в 5:20 по улице Героев Украины, примерно, в доме № 67 прогремел единичный взрыв. Он был достаточно мощным. Нам хорошо известно, что по этому адресу проживал один из коллаборационистов, который работал в правоохранительных структурах», — сказал он.

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Вскоре Федоров у себя в Telegram написал, что погибшим коллаборант Александр Мищенко. До полномасштабного вторжения он был начальником Приазовского отдела полиции.

«После оккупации мало того, что сам переметнулся на сторону врага, так еще и подбил своих сотрудников стать предателями. Сегодня утром не с той ноги вышел из дома. Умер в больнице», — сообщил Федоров.

Александр Мищенко был назначен Россией «председателем» Приазовского отделения полиции Мелитополя / Фото: Соцсети коллаборантов

22 апреля в Мелитополе в районе депо взорвали тепловоз с кадыровцами.