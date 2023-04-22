Утренняя «бавовна». Жители Мелитополя слышали взрывы в один из районов города — Федоров 22 апреля, 08:46 Российская автомобильная техника в центре оккупированного Мелитополя, перевозившая российскую систему ПВО (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что местные жители утром 22 апреля слышали глухой взрыв в северных районах временно оккупированного города.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Засуетились и оккупанты — отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя», — отметил мэр Мелитополя.

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Федоров добавил, что детали взрыва уточняются.

21 апреля Иван Федоров сообщил, что российская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот и перевернулась на дороге в самом центре временно оккупированного Мелитополя.