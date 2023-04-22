Утренняя «бавовна». Жители Мелитополя слышали взрывы в один из районов города — Федоров

22 апреля, 08:46
Поделиться:
Российская автомобильная техника в центре оккупированного Мелитополя, перевозившая российскую систему ПВО (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Российская автомобильная техника в центре оккупированного Мелитополя, перевозившая российскую систему ПВО (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что местные жители утром 22 апреля слышали глухой взрыв в северных районах временно оккупированного города.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Засуетились и оккупанты — отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя», — отметил мэр Мелитополя.

Видео дня

Федоров добавил, что детали взрыва уточняются.

21 апреля Иван Федоров сообщил, что российская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот и перевернулась на дороге в самом центре временно оккупированного Мелитополя.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Мелитополь Иван Федоров Взрыв хлопок Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X