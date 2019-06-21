Украинцы оценили развитие медицинской сферы в стране — опрос Сегодня, 12:41 Цей матеріал також доступний українською DarkoStojanovic/Pixabay Большинство украинцев довольны выбором врача DarkoStojanovic/Pixabay

20% украинцев высказали мнение, что за последние два года общее качество государственных медицинских услуг в стране улучшилось.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

37% респондентов увидели ухудшение, 32% не увидели никаких изменений, 12% затруднились ответить. За последние восемь месяцев вдвое увеличилось количество тех, кто говорит об улучшении в этой сфере.

25% опрошенных хорошо оценили уровень как первичной, так и вторичной медицины в Украине. Треть считает, что эти уровни украинской медицинской сферы находятся в удовлетворительном состоянии, более четверти — в неудовлетворительном или ужасном.

82% украинцев заявили о том, что знают своего семейного врача или терапевта, 18% - не знают. За последний год уровень осведомленности вырос почти в полтора раза.

79% уже выбрали своего врача и подписали с ним договор. 20% сказали, что этого еще не сделали.

Более 70% тех, кто уже заключил декларацию с семейным врачом, довольны им. 12% выразили недовольство. 16% затруднились с оценками.

Треть опрошенных среди изменений, которые они заметили после заключения контракта с семейным терапевтом отметили, что врач был к ним внимательным и вежливым. 18% отметили, что было легче попасть на прием, по 11% сказали, что увидели лучшие условия или же они получили направление на бесплатные лабораторные тесты.

По 9% заявили, что они получили бесплатные лекарства или вакцины у врача или консультацию по поводу здорового образа жизни и полезных привычек.

В то же время, 20% опрошенных не увидели никаких изменений после заключения договора.

Опрос проводился с 21 по 29 мая. Было опрошено 2200 человек методом личного формализованного интервью.

Напомним, первый этап медицинской реформы стартовал 2 апреля 2018 года. Украинцы получили возможность подписать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Поликлиники начали получать финансирование по принципу «деньги ходят за пациентом».

На данный момент декларации подписали 27 млн украинцев, 70% из них довольны своим выбором.

В 2019 году Минздрав запускает второй этап медреформы. Планируют запустить финансирование программы Бесплатная диагностика. По направлению врача можно будет получить более 50 лечебных и диагностических процедур, которые оплатит Национальная служба здоровья по принципу Деньги за пациентом.

Минздрав также запустил реформу системы экстренной помощи, которая должна трансформироваться за ближайшие пять лет.