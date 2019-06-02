Медицинская реформа. Следующий год будет немного шоковым — Супрун Сегодня, 09:21 Цей матеріал також доступний українською Olesya Vynnyk via Facebook Супрун заверила, что больницы, которые оказывают больше помощи, получат больше денег Olesya Vynnyk via Facebook

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, комментируя продолжение медицинской реформы в Украине журналу НВ, отметила, что следующий год, когда реформа коснется профильных врачей, будет «немного шоковым».



«Следующий год будет переходный и, разумеется, немного шоковый, потому что будет много турбулентности, непонимания того, что происходит. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают больше всего помощи, получили наибольшую инвестицию», — рассказала Супрун.

По ее словам, осенью 2019 года Верховная Рада должна принять закон, который будет определять пакет услуг профильных врачей, стоимость которых будет компенсировать Национальная служба здоровья.

После этого больницы и поликлиники смогут подписать с Нацслужбой здоровья договор и получать оплату за услугу пациентам там, где они ее предоставляют. Пациент, взяв направление у семейного врача, например, к кардиологу, сможет сам его выбрать, и этот врач будет получать деньги за оказанную услугу на свое заведение.

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«Это должно существенно изменить заработную плату и для врачей второго звена. Конечно, если их заведение станет неприбыльным предприятием, а руководство больницы подпишет с врачами новый трудовой договор», — объяснила Супрун.

Кроме того, по ее словам, советские требования к больницам изменятся на более современные «Расчет будет базироваться на том, каким требованиям должна соответствовать больница, чтобы качественно предоставлять услугу. Скажем, если это хирургическое отделение, то должно быть определенное количество обученных, образованных хирургов, медсестер, кроватей. Должны быть в наличии определенные лекарства. Только тогда заведение может оказывать хирургические услуги, и их будет оплачивать государство».

Полный текст интервью с Ульяной Супрун читайте в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019 года