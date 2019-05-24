Реформа экстренной медицинской помощи: что изменится в ближайшие пять лет Сегодня, 12:32 1375 Цей матеріал також доступний українською КГГА Экстренную медпомощь ждут кардинальные изменения КГГА

В Украине начался первый этап трансформации экстренной медицинской помощи.

Как сообщила и.о. министра здравоохранении Уляна Супрун, правительство приняло новую концепцию развития экстренной помощи.

Эти изменения должны принципиально улучшить качество и доступность, а также повысить престижность работы сотрудников структуры и обеспечить им достойную оплату труда.

Что изменится в ближайшие пять лет

По словам Супрун, трансформация экстренной медицинской помощи была и остается одним из приоритетов Минздрава на 2019 год. Каждый украинец в критическом состоянии должен иметь доступ к быстрой и качественной помощи.

Она также перечислила основные изменения:

— обновление алгоритмов диспетчеризации. Например, автомобиль экстренной помощи, который находится ближе, будет выезжать в течение минуты после вызова.

— создание новой IT-инфраструктуры, что позволит иметь информацию о состоянии каждого вызова в любой момент.

— новые модели образовательных мероприятий для работников экстренной медицинской помощи и контроля компетенций.

— обновление обязательных протоколов командных действий бригад и создание протоколов диспетчеров.

— новые автомобили и оборудование.

— достойная оплата труда работникам экстренной медицинской помощи.

— перестройка приемных отделений в больницах (создание отделений экстренной медицинской помощи, доступ к оборудованию 24/7, новая логика планирования помещений и маршрутизации пациентов).

— увеличение доступности первой помощи, в частности, развитие сети первых реагировщиков.

Какой бюджет программы

На трансформацию экстренной медицинской помощи уже выделены деньги из бюджета. На первый этап изменений в текущем году выделено 922 миллионов гривен.

Как будет организована работа в регионах

Во всех регионах Украины по единому алгоритму заработают современные диспетчерские службы, которые впоследствии будут объединены единой электронной системой по всей стране.

В пилотных регионах приобретут новый транспорт, оснащенный необходимым оборудованием, а также укомплектуются учебно-тренировочные отделы для отработки практических навыков работниками бригад.

Системные изменения запланированы в пилотных областях, которые имеют соответствующую инфраструктуру, возможности для переквалификации работников и уже продемонстрировали свою управленческую эффективность при трансформации первичной медицинской помощи. Впоследствии изменения распространятся на другие регионы.

Напомним, первый этап медицинской реформы стартовал 2 апреля 2018 года. Украинцы получили возможность подписать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Поликлиники начали получать финансирование по принципу «деньги ходят за пациентом».

На данный момент декларации подписали 27 млн украинцев, 70% из них довольны своим выбором.

В 2019 году Минздрав запускает второй этап медреформы. Планируют запустить финансирование программы Бесплатная диагностика. По направлению врача можно будет получить более 50 лечебных и диагностических процедур, которые оплатит Национальная служба здоровья по принципу Деньги за пациентом.