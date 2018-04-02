Медреформа: Львов отложил старт первого этапа

Во Львове считают, что систему e-Health не регламентирует ни один документ

На фоне старта кампании по всей Украине во Львове отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса.

Об этом заявил руководитель управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Владимир Зуб.

"На сегодняшний день нет ни одного документа, регламентирующего деятельность системы e-Health кроме разъяснений и заявлений со стороны Министерства здравоохранения. Поэтому сейчас мы проводим юридические консультации, чтобы не ошибиться и соблюсти законодательство", - цитирует чиновника Интерфакс-Украина.

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В ОГА считают, что прежде всего речь идет о защите персональных данных пациентов, а в данное время "нет юридического документа, дающего главврачу гарантию, что все данные пациентов будут надежно защищены".

Зуб добавил, комиссия горсовета уже отобрала две компании – Healthy UA и Доктор Элекс. Эти системы могут использовать медучреждения Львова для подключения к общей системе E-Health.

Однако пока ни одно медучреждение Львова не зарегистрировано в E-Health. В то же время чиновник добавил, что процесс начался. До конца недели могут зарегистрировать все медицинские учреждения, принимающие участие в первом этапе реформы.

При этом в Киеве уже началась кампания по подписанию деклараций с семейными докторами.

29 марта НВ сообщало, что Кабинет министров Украины принял ряд нормативных актов для реализации медицинской реформы.

А по состоянию на 28 марта в системе eHealth зарегистрировались около тысячи поликлиник.