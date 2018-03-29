Правительство продолжает медицинскую реформу: что изменится в ближайшее время?

Кабинет министров Украины принял ряд нормативных актов для реализации медицинской реформы.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Что должно быть в больницах

Среди них Минздрав утвердил специальный табель по оборудованию медицинских учреждений. Теперь больницы и амбулатории должны отвечать определенным требованиям, в том числе и их материальная база. Например, врачей должны обеспечить привычными для них инструментами, такими как термометры, тонометры, таблицы для проверки остроты зрения, сами заведения - мебелью и офисными принадлежностями.

Кроме того, в больницах должны быть все одноразовые расходные материалы. Пациент не должен приносить их с собой. За медучреждением должны закрепить автомобиль. Врачи, которые выезжают на вызов самостоятельно, должны быть обеспечены велосипедами, мотоциклами или квадроциклами. Этот список ориентировочный, отметил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Однако летом при заключении договоров с больницами Национальная служба здоровья потребует оснащения медучреждений. Табель объясняет, какое оборудование является обязательным, а какое - нет. Дополнительное оборудование - это ориентир для тех общин, которые имеют соответствующие средства, подчеркнул Ковтонюк.

"Об интернете и компьютерах - давайте привыкнем к мысли, что компьютеры являются таким же медицинским оборудованием в нашей медицине, как и фонендоскоп, как и УЗИ-аппарат или что-либо другое. Да, у нас есть территории, на которых это проблема. Но это дело определения этих территорий и нахождения решений. Таких территорий не так много, как нам кажется. Они, безусловно, есть. Я думаю, что это вполне подъемно, решить там эту проблему", - добавил замминистра.

Как изменится организции оказания медицинской помощи

С 1 июля все учреждения первичной медицинской помощи будут работать по новым правилам обслуживания пациентов. Терапевты, педиатры и семейные врачи будут ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, людей с хроническими заболеваниями, а также наблюдать за беременными. При необходимости врач предоставит направление к профильному специалисту. Кроме того, может посоветовать как вести здоровый образ жизни. Врачи "первичного звена" будут наблюдать за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи. Справки и больничные листы будут выписывать эти врачи.

На вызовы к пациентам врачи будут выезжать. Однако окончательное решение будет принимать сам медик, а не пациент или работник регистратуры.

Врач может перезвонить пациенту и обсудить с ним его проблему, а также договориться о времени визита. Он на основании информации о пациенте оценит ситуацию и предложит человеку более взвешенное решение.

Записаться к врачу можно будет лично, по телефону, электронной почте или с помощью других доступных средств

Если врач в отпуске или не может принять пациента, то больница должна обеспечить замену. Все пациенты должны знать о временном новом враче заранее. При этом заключать новую декларацию, писать заявление, идти к главному врачу не нужно.

Новый порядок предоставления помощи должен обеспечить комфортные условия пациенту. Если меняется адрес или режим работы поставщика медицинских услуг, то пациенты должны быть проинформированы с помощью объявления в доступных для них местах, на web-страницах заведения или врача.

Записаться к врачу можно будет лично, по телефону, электронной почте или с помощью других доступных средств.

На выходных большинство заведений не будет работать полный рабочий день. В то же время, предоставитель услуг может самостоятельно или совместно с другими больницами создать очередной кабинет, где будут принимать пациентов вне определенных часов приема, а также в выходные и нерабочие дни.

Доступность и комфортность - это также требования к медицинскому учреждению, с которыми заключается договор на обслуживание пациентов. Речь идет не только об архитектурной доступности объяснила Радио НВ уполномоченный правительства по правам людей с инвалидностью Раиса Панасюк. Эта новация касается и ширины дверей, доступности санузлов, других кабинетов и тому подобное. Также не помешает развесить в больницах специальные указатели.

"Таким образом оборудованы все больницы за рубежом. Этажи отмечают в Канаде, например, различными цветоми. Если тебе выписывают какое направление, там на полу стрелочки - красная, синяя, зеленая. И тебе показывают, если тебе нужно, например, обследование, то на тот цвет, если тебе более углубленное лечение, то на другой цвет. Это для удобства пациента", - рассказала Панасюк.

Ответственность местных властей

После децентрализации все медицинские учреждения принадлежат территориальным общинам, напомнил премьер-министр Владимир Гройсман. Обвинять государство во всех недостатках не удастся. Местным чиновникам придется быть более ответственными в запуске медицинской реформы, отметил Гройсман.

"За состояние этой инфраструктуры отвечают местные власти. Мы будем отвечать за своевременную плату за услугу в том или ином заведении. Поэтому надо им всем сейчас больше акцентов сделать на обновление заведений - это очень важно", - заявил премьер.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что сейчас готовят правительственную "горячую линию" по номеру 1545, куда украинцы смогут звонить по вопросам, касающимся медицинской реформы.