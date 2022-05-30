Гуманитарная катастрофа. В Мариуполе нет света, питьевой воды и заканчивается еда — мэр 30 мая, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в Мариуполе нет света, питьевой воды и кончается еда.

Война России против Украины — главные события 30 мая

«Ситуация очень сложная… У нас гуманитарная катастрофа, которую создали оккупационные власти, оккупационные российские войска. В городе нет света, нет питьевой воды и почти нет пищи», — сказал он в эфире национального телемарафона.

Видео дня

По его словам, город сегодня двигается в сторону большой эпидемической проблемы.

«Те убийства, которые совершила российская армия в Мариуполе — это более 20 тысяч местного населения — это создало стихийные, большие захоронения в городе», — сказал он.

Бойченко заявил, что в Мариуполе остается более 100 тысяч человек — оккупанты не выпускают местное население.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.