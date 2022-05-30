Гуманитарная катастрофа. В Мариуполе нет света, питьевой воды и заканчивается еда — мэр

30 мая, 16:43
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Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в Мариуполе нет света, питьевой воды и кончается еда.

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«Ситуация очень сложная… У нас гуманитарная катастрофа, которую создали оккупационные власти, оккупационные российские войска. В городе нет света, нет питьевой воды и почти нет пищи», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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По его словам, город сегодня двигается в сторону большой эпидемической проблемы.

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«Те убийства, которые совершила российская армия в Мариуполе — это более 20 тысяч местного населения — это создало стихийные, большие захоронения в городе», — сказал он.

Бойченко заявил, что в Мариуполе остается более 100 тысяч человек — оккупанты не выпускают местное население.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мариуполь Гуманитарная катастрофа Война России против Украины

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