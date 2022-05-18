Убийцы заметают следы. «Падение Мариуполя может скрыть от мира доказательства военных преступлений» — CNN 18 мая, 17:26 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пророссийский боевик в Мариуполе, 16 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали город фактически остался под контролем оккупантов.

НВ публикует перевод статьи CNN о том, что это может помочь России скрыть военные преступления ее солдат и дать новый импульс наступлению оккупантов на Донбассе.

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« Убийцы заметают следы»

После почти трех месяцев интенсивных бомбардировок, сообщений о тысячах смертей и бесчисленных рассказов об ужасах и голоде битва за город Мариуполь близится к завершению.

В понедельник поздно вечером украинские военные объявили, что их силы выполнили свою «боевую задачу» на обширном металлургическом заводе Азовсталь, который в течение нескольких недель был последним крупным оплотом в городе, оккупированном российскими войсками. С объекта были эвакуированы сотни украинских военных, и предпринимались усилия по эвакуации тех, кто все еще находился внутри.

Мариуполь, портовый город на Азовском море, стал ареной самых ожесточенных боев с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину в конце февраля. Именно там Россия нанесла смертельные удары по роддому и разбомбила театр, где сотни мирных жителей пытались спрятаться от насилия.

Теперь есть опасения, что доказательства других зверств могут быть утеряны навсегда.

До того, как Кремль взял под свой контроль Мариуполь, городской совет обвинил российские силы в попытках уничтожить улики, используя мобильные крематории, чтобы уничтожить тела и выявляя свидетельства любых «зверств» с помощью фильтрационных лагерей. CNN не смог проверить это утверждение.

«Убийцы заметают следы», — заявил горсовет.

Погибли десятки тысяч

Кремль отрицал многие из этих заявлений, включая использование фильтрационных лагерей для сокрытия правонарушений и нападения на мирных жителей в Мариуполе.

Мариуполь стал символом украинского сопротивления в течение нескольких недель безжалостных атак России. В то время как большая часть города уже пала, его защитники держались на Азовстали, где в какой-то момент укрылись до 1000 мирных жителей. Украинские офицеры описали мрачную ситуацию на сталелитейном заводе, поскольку запасы еды и воды истощились, а сотни раненых остались без надлежащей медицинской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в Мариуполе погибли «десятки тысяч», а региональный военный губернатор в прошлом месяце заявил, что число убитых достигло 22 тысяч человек, хотя в условиях войны трудно верифицировать число погибших. По оценкам мэра Мариуполя, 90% городской инфраструктуры повреждено, 40% не подлежит ремонту.

Изображения разрушенного Мариуполя стали символами использования Кремлем неизбирательной силы в Украине, проводя четкие визуальные параллели с уничтожением таких городов, как сирийский Алеппо или чеченская столица Грозный.

По словам Майкла Кофмана, эксперта по российским вооруженным силам из вашингтонского Центра новой американской безопасности, контроль над Мариуполем является ключом к усилиям России по захвату более широкого региона Донбасса — за пределы территорий, контролируемых сепаратистами.

Сравняли с землей

«Нереально объявить о контроле над Донбассом без фактического контроля над его крупными городами», — написал он CNN в электронном письме в прошлом месяце. Кофман отметил, что «падение Мариуполя» должно высвободить силы и логистику для кампании Кремля на остальной части Донбасса.

Но удержание города под контролем Москвы тоже потребует значительных ресурсов. России, вероятно, понадобятся все войска, которые она сможет собрать для наступления на востоке Украины, куда она переориентировала свои военные усилия после вывода войск из других частей страны.

Вдоль линии фронта в Луганске и Донецке продолжаются артиллерийские обстрелы и авиаудары, но украинские военные заявляют, что отражают попытки России захватить территорию.

Аналитики говорят, что российские войска просто пытались сравнять с землей Мариуполь, чтобы облегчить его контроль, особенно учитывая историю человека, поставленного во главе военных действий России, генерала Александра Дворникова. Дворников возглавлял подразделение, участвовавшее в кампании Кремля по умиротворению Чечни с 2000 по 2003 год, и возглавлял российские войска в Сирии с 2015 по 2016 год. В обоих случаях российские военные оставляли после себя разрушения, бомбя гражданские районы и не обращая внимания на потери.

«Он фактически уничтожил и стер с лица земли второй по величине сирийский город Алеппо. И его стратегия заключалась в том, чтобы просто обстреливать все живое, наносить удары по гражданской инфраструктуре — больницам и школам — и затем фактически захватить то, что осталось», — сказала Орыся Луцевич, научная сотрудница британского аналитического центра Chatham House.

«Похожую стратегию мы уже наблюдаем в Мариуполе», — сказала она в прошлом месяце, когда еще продолжались боевые действия.

Фильтрационные лагеря и «сбор мертвых»

Военная разведка Украины уже обвиняла Дворникова в курировании военных преступлений против мирного населения в Мариуполе во время блокады.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из 450 тысяч человек, проживавших в городе до войны, к середине апреля осталась только треть. Осталось всего 100 тысяч жителей, а те, кто убежал, приносят с собой ужасные истории войны.

Некоторые жители, которым удалось покинуть город, рассказали, что российские войска приказали им эвакуироваться в Россию через так называемые «фильтрационные лагеря» — практика, которая вызвала болезненные воспоминания о насильственном переселении Иосифом Сталиным миллионов людей в отдаленные районы Советского Союза. Сообщается также, что российские силы иногда запрещали гражданам выезжать.

Многие говорили, что целыми днями укрывались в подвалах, чтобы спрятаться от неумолимого артиллерийского огня. Один житель ранее сказал CNN, что он стоял в очереди в ожидании свежей питьевой воды, когда взрыв убил трех человек перед ним, одному из которых оторвало голову.

Кремль опроверг многие из этих заявлений, включая использование фильтрационных лагерей для сокрытия правонарушений и нападения на мирных жителей в Мариуполе. Но, по словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, российские войска уже быстро продвигаются к очистке некоторых районов, наиболее пострадавших от их наступления.

«Удивительно, но план по расчистке завалов совпадает с местами наибольшего разрушения… драматический театр, проспект Мира, а теперь вдруг и больница», — сказал Андрющенко, имея в виду больницу номер три, сильно разбомбленную в марте.

На видео последствий взрыва видно, как беременных женщин уносят из больницы, по крайней мере одна из них позже умерла. Telegram-канал, который, по-видимому, связан с новой пророссийской администрацией города, объявил, что предлагается временная работа по «сбору мертвых», а также по благоустройству города.

Полный отчет о разрушениях может быть невозможен, поскольку город находится под полным контролем России.

Масштабы предполагаемых военных преступлений, совершенных в освобожденных городах на севере Украины, таких как Буча и Бородянка, стали очевидны только после того, как российские войска бежали. Таким же издевательствам могли подвергнуться и мариупольцы. Если город останется под контролем Москвы, подлинные записи о том, что там произошло, могут быть потеряны для истории.



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