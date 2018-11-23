Марчук представит Украину в ТКГ в Минске. Удачной ли является его кандидатура

Евгений Марчук будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске вместо Леонида Кучмы, говорится в распоряжении президента Украины, подписанном накануне. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Марчук о Трехсторонней контактной группе

Марчук будет работать на общественных началах. Незадолго до своего назначения он заявлял, что нужно провести ревизию Минских договоренностей. Это можно осуществить на отдельном специальном заседании.

Подгруппа по гуманитарным вопросам занимается освобождением заложников

Ревизия Минских договоренностей необходима, поскольку Путин и Лавров заявляли, что проводить встречи нормандской четверки не стоит, потому что Украина якобы не выполняет Минские соглашения, пояснил Марчук. А минская контактная группа работает над имплементацией решений нормандской четверки.

"Минский формат - это технология вспомогательного характера нормандской четверки, то есть там нарабатываются предложения от топографии до высокой политики, механики ипмлементации", - сказал Марчук.

Запрещенные противопехотные мины

Впервые после проведения псевдовыборов на оккупированном Донбассе состоялась встреча в формате минских подгрупп. Украинская сторона потребует от России и ОРДЛО распустить все нелегитимные институты и переформатировать политическую группу, отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

На понедельник инициировали также разведение военной техники по Станице Луганской при соблюдении режима тишины. Геращенко также сообщила, что украинская сторона будет требовать создания пятой группы по вопросам границы и продвижения вопроса минной безопасности.

"Пока у нас 400 км неконтролируемой властью границы, через которую заходит оружие и техника. На освобожденных территориях или в "серой зоне" мы неоднократно находили запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины", - рассказала Геращенко.

По словам Геращенко, в ОРДЛО не готовы также переместить на подконтрольную территорию людей, которые были заключены еще до конфликта. Украинская сторона также требовала разблокирования КПВВ Золотое Луганской области.

Для чего создана Трехсторонняя контактная группа и как она работает

Первая встреча Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоялась в июне 2014 года. Украину тогда представлял Леонид Кучма. За несколько дней до первой встречи президент Петр Порошенко представил план мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Марчук разбирается в переговорном процессе, занимал руководящие должности в структурах безопасности страны

Представители Трехсторонней контактной группы подписали Минские соглашения в 2014 и 2015 годах. Минские договоренности от 2015 года были подписаны лидерами государств нормандской четверки и утверждены Советом Безопасности ООН.

В рамках Трехсторонней контактной группы были созданы четыре группы: безопасности, политическая, экономическая, гуманитарная. Специальный представитель главы ОБСЕ отмечал, что вопросы безопасности и гуманитарные вопросы наиболее принципиальные и неотложные. Подгруппа по вопросам безопасности должна была способствовать прекращению огня, а также работать над форматом миротворческой миссии.

Евгений Марчук, который был представителем в подгруппе безопасности, недавно заявил, что паратметры введение на Донбасс миротворческой миссии ООН согласованы примерно на 30%. Первым этапом будет линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне.

Подгруппа по гуманитарным вопросам занимается освобождением заложников. Больше всего было освобождено в конце прошлого года - 238 человек по запросу так называемой "ДНР" и "ЛНР" отправились на неподконтрольную территорию. Еще несколько десятков отказались возвращаться в ОРДЛО. 74 украинских заложника вернулись домой.

Удачная кандидатура

Назначение Евгения Марчука в Трехсторонней контактной группе - это мудрое решение, отметил политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян. Новый представитель Украины в Трехсторонней контактной группе хорошо разбирается в переговорном процессе, имеет соответствующий опыт и занимал руководящие должности в украинских властных структурах и тех, которые занимаются безопасностью страны, отметил Саакян.

В то же время сам минский процесс, по его мнению, вряд ли будет результативным, ведь он не имеет инструментов для установления мира. Ревизия же выполнения Минских договоренностей более вероятна в нормандском формате, считает политолог.

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