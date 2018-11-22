Порошенко определился с новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе

Евгений Марчук стал представителем Украины в ТКГ вместо Кучмы

Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука.

Об этом у себя в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Он (Марчук – ред.) хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - написала она.

Ранее Марчук представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Напомним, 2 октября из-за возраста 80-летний Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Он был представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.