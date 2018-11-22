Порошенко определился с новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе

Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука.
Об этом у себя в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.
"Он (Марчук – ред.) хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - написала она.
Ранее Марчук представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.
Напомним, 2 октября из-за возраста 80-летний Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Он был представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.
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Журнал НВ
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