22 ноября 2018, четверг

Порошенко определился с новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Евгений Марчук стал представителем Украины в ТКГ вместо Кучмы
Фото: Радио Свобода

Евгений Марчук стал представителем Украины в ТКГ вместо Кучмы

Президент Украины Петр Порошенко назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгения Марчука.

Об этом у себя в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

"Он (Марчук – ред.) хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", - написала она.

Ранее Марчук представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Напомним, 2 октября из-за возраста 80-летний Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Он был представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове