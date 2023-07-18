«Ситуация предсказуема». В Минобороны назвали причины наступления оккупантов на Купянском направлении 18 июля, 02:38 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты начали наступление на Купянском направлении из-за успехов ВСУ вблизи Бахмута.

«Россияне запаниковали от нашего продвижения на Бахмутском направлении. Потому что оно, хоть и постепенное, но ежедневное и почти все господствующие высоты вокруг города мы заняли», — заявила Маляр.

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Она отметила, что штабы сейчас работают круглосуточно — атаки оккупантов успеха не имеют.

«Враг двинулся на отвлекающее Купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Идут бои. Наши штабы работают 24/7 и оперативно реагируют на ситуацию. Наши бойцы мужественно преодолевают эти обстоятельства и уничтожают врага», — сообщила Маляр.

17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты наступают на Купянском направлении.

Сырский отметил, что оперативная обстановка на востоке Украины остается сложной.

