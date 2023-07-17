Оккупанты пытаются сохранить позиции под Бахмутом и постоянно стягивают резервы — Череватый 17 июля, 11:54 Украинские военные продвигаются под Бахмутом и пресекают попытки оккупантов контратаковать (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Войска РФ постоянно стягивают резервы под Бахмут, так как пытаются сохранить свои позиции.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, враг пытается контратаковать, но ВСУ пресеккают эти попытки.

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«Он стягивает туда постоянные резервы, пытается иногда контратаковать. Мы наблюдает тенденцию, постоянно поражаем врага огнем, гасим эти попытки. За последнее время у врага успеха в контратаках не было», — отметил Череватый.

Он добавил, что на востоке страны наиболее интенсивные бои идут на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли более 1150 артиллерийских ударов разными типами минометов, ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня.

«Произошло 15 боестолкновений, во время которых 121 оккупант был уничтожен, 256 получили ранения. Уничтожены четыре танка, две самоходные артиллерийские установки, четыре БМП, дроны-камикадзе, пять единиц вражеской бронетехники», — резюмировал Череватый.

10 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг Бахмута.



15 июля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные Силы Украины сохраняют инициативу на Бахмутском направлении, оказывая давление на россиян и на южном, и на северном флангах.

