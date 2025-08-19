Магнитные бури в августе 2025 года. Ученые сообщили, когда ожидаются мощные геомагнитные возмущения в течение месяца
Магнитные бури в августе 2025 года (Фото: kvart777 / depositphotos)
После синоптически бурного июля ученые прогнозируют несколько сильных магнитных бурь в августе 2025 и незначительные геомагнитные возмущения в течение месяца.
По предварительному прогнозу магнитных бурь от Центра прогнозирования космической погоды геомагнитная ситуация в течение августа будет спокойнее чем в середине лета. Ожидается небольшое количество мощных бурь, они будут чередоваться с возмущениями, которые имеют незначительное влияние на Землю и состояние метеозависимых людей.
Когда сильные магнитные бури в августе 2025 года
Сильные магнитные бури уровня STORM G1 по предварительным данным ученых ожидаются:
- 7 августа,
- 9 августа,
- 11 августа,
- 13 августа,
- 19 августа.
По обновленным данным ученых сильные магнитные бури уровня STORM G1 также ожидаются:
- 12 августа,
- 18 августа,
- 20 августа.
Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в августе 2025 года
- 4 августа,
- 8 августа,
- 10 августа,
- 12 августа,
- 14 августа,
- 18 августа,
- 20 августа,
- 22 августа.
К незначительным возмущениям по последним прогнозам ученых добавилось 28 августа.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.