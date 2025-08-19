Магнитные бури в августе 2025 года. Ученые сообщили, когда ожидаются мощные геомагнитные возмущения в течение месяца

19 августа, 12:12
Магнитные бури в августе 2025 года (Фото: kvart777 / depositphotos)

После синоптически бурного июля ученые прогнозируют несколько сильных магнитных бурь в августе 2025 и незначительные геомагнитные возмущения в течение месяца.

По предварительному прогнозу магнитных бурь от Центра прогнозирования космической погоды геомагнитная ситуация в течение августа будет спокойнее чем в середине лета. Ожидается небольшое количество мощных бурь, они будут чередоваться с возмущениями, которые имеют незначительное влияние на Землю и состояние метеозависимых людей.

Когда сильные магнитные бури в августе 2025 года

Сильные магнитные бури уровня STORM G1 по предварительным данным ученых ожидаются:

  • 7 августа,
  • 9 августа,
  • 11 августа,
  • 13 августа,
  • 19 августа.

По обновленным данным ученых сильные магнитные бури уровня STORM G1 также ожидаются:

  • 12 августа,
  • 18 августа,
  • 20 августа.

Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в августе 2025 года

  • 4 августа,
  • 8 августа,
  • 10 августа,
  • 12 августа,
  • 14 августа,
  • 18 августа,
  • 20 августа,
  • 22 августа.

К незначительным возмущениям по последним прогнозам ученых добавилось 28 августа.

Магнитные бури в августе 2025 / swpc.noaa.gov
Магнитные бури в августе 2025 / swpc.noaa.gov
Магнитные бури к концу августа 2025 года / swpc.noaa.gov
Магнитные бури до конца августа 2025 года / swpc.noaa.gov
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз Ученые Земля Солнце Вспышка Магнитные бури Август Геошторм

Поделиться:

