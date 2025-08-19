Магнитные бури в августе 2025 года. Ученые сообщили, когда ожидаются мощные геомагнитные возмущения в течение месяца

После синоптически бурного июля ученые прогнозируют несколько сильных магнитных бурь в августе 2025 и незначительные геомагнитные возмущения в течение месяца.

По предварительному прогнозу магнитных бурь от Центра прогнозирования космической погоды геомагнитная ситуация в течение августа будет спокойнее чем в середине лета. Ожидается небольшое количество мощных бурь, они будут чередоваться с возмущениями, которые имеют незначительное влияние на Землю и состояние метеозависимых людей.

Реклама

Когда сильные магнитные бури в августе 2025 года

Сильные магнитные бури уровня STORM G1 по предварительным данным ученых ожидаются:

7 августа,

9 августа,

11 августа,

13 августа,

19 августа.

По обновленным данным ученых сильные магнитные бури уровня STORM G1 также ожидаются:

12 августа,

18 августа,

20 августа.

Когда геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю в августе 2025 года

4 августа,

8 августа,

10 августа,

12 августа,

14 августа,

18 августа,

20 августа,

22 августа.

К незначительным возмущениям по последним прогнозам ученых добавилось 28 августа.

Фото: Магнитные бури в августе 2025 / swpc.noaa.gov

Фото: Магнитные бури в августе 2025 / swpc.noaa.gov

Фото: Магнитные бури к концу августа 2025 года / swpc.noaa.gov

Фото: Магнитные бури до конца августа 2025 года / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь