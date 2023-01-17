Лукашенко создает дополнительное подразделение охраны

17 января, 22:53
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Александр Лукашенко (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко комплектует свою охрану, используя сотрудников частной компании. Вероятно, он опасается предательства со стороны своих спецслужб.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации Центра, Лукашенко опасается, что его могут ликвидировать и, возможно, в белорусском КГБ готовы пойти против него.

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Поэтому диктатор посредством частной охранной компании сформировал новое подразделение личной охраны.

По информации белорусского подполья, речь идет о компании ГардСервис, на которую уже возложена задача по формированию ЧВК для участия в войне против украинцев.

11 января представитель Объединенного переходного кабинета оппозиционерки Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик заявил, что частное охранное предприятие ГардСервис, которому белорусский диктатор Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, готовится к участию в боевых действиях.

https://www.youtube.com/watch?v=GzSdjsKVjbY
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Александр Лукашенко Война России против Украины

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