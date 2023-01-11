В Беларуси создают аналог ЧВК Вагнер, учения длятся уже несколько месяцев — оппозиционер 11 января, 16:51 Александр Лукашенко вместе с белорусскими военнослужащими, 6 января (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

Частное охранное предприятие ГардСервис, которому белорусский диктатор Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, готовится к участию в боевых действиях.

Об этом заявил представитель Объединенного переходного кабинета оппозиционерки Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик в комментарии Deutsche Welle.

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По его информации, ГардСервис в разы увеличил численность сотрудников, а его персонал тренируется уже несколько месяцев.

Сахащик считает, что ГардСервис готовят к участию в боевых действиях, обучение проводят на нескольких белорусских полигонах.

«Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области — ред.) тренируют работников ГардСервис на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки Динамо, там также происходят активные действия», — заявил он.

Собеседник издания считает, что работников ГардСервис могут использовать в диверсионно-разведывательных группах, а дальше — для штурмов.

Сахащик уверяет, что российский диктатор Владимир Путин инвестировал в ЧВК «очень серьезную сумму» и создает из нее «белорусский аналог Вагнера».