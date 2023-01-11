Стоит ли опасаться Лукашенко? От наступления на Киев до игры на нервах — три сценария участия Беларуси в войне на ближайшее время 11 января, 15:32 Эксклюзив NV Северная угроза. Российская армия при содействии Александра Лукашенко может снова вторгнуться в Украину (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Решатся ли Минск с Москвой начать новое наступление на Киев с территории Беларуси, или от тандема диктаторов следует ждать чего-то иного? Варианты ответов NV искал с помощью авторитетных экспертов.

Уже несколько месяцев Кремль накапливает свои войска к северу от Киева — на территории Беларуси. Россияне давно разместили там свою авиагруппировку и носители ядерного оружия, регулярно проводят совместные учения с армией Александра Лукашенко, ремонтируют военную технику. И хотя 10 января представитель Пентагона заявил, что пока не видит признаков того, что Минск вступит в войну, о возможной попытке наступления на северные области Украины со стороны Беларуси говорят в Генштабе ВСУ.

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С помощью авторитетных отечественных военных экспертов Виктора Кевлюка, Михаила Самуся и Александра Коваленко NV описал три наиболее вероятных сценария того, чего Украине ждать со стороны Беларуси в ближайшее время.

Новый поход на Киев, его осада.

Этот вариант предполагает, что в ближайшее время — до весны — с помощью мобилизации Кремль соберет в Беларуси значительную военную группировку — около 100 тыс. человек, включая и солдат армии Лукашенко. Кроме того, Москва вдобавок сможет реализовать и куда более трудновыполнимое условие — накопит под этих военных значительное количество тяжёлой техники, артиллерии и боеприпасов: около 1 тыс. танков, около 2,5 тыс. БМП и минимум месячный запас (1,8 млн штук) снарядов для наступления. Важно помнить, что реально РФ способна производить 230 тыс. снарядов за год, и даже самые оптимистичные оценки увеличивают это количество до 1,5 млн. штук.