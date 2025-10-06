В Генштабе объяснили, с чем связана ликвидация ОСГВ Днепр

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили ликвидацию оперативно-стратегической группировки войск Днепр и отметили, что такое решение связано с введением корпусной системы.

Об этом в Генштабе сообщили Суспільному.

Там объяснили, что ОСГВ Днепр было временной, а не штатной структурой, поэтому после принятия корпусами своих полос ответственности его ликвидировали.

«В связи с принятием корпусами своих полос ответственности и с целью улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСГВ Днепр прекратило свое существование», — отметили в Генштабе.

Там также отметили, что генерал-майор Михаил Драпатий, который возглавлял ОСГВ Днепр, останется в должности командующего Объединенными силами ВСУ и «продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий».

«Ликвидация оперативно-стратегической группировки войск Днепр не ухудшит управляемость войсками и негативно не повлияет на оперативную ситуацию на линии боевого соприкосновения. Наоборот, эти изменения призваны улучшить управление войсками», — добавили в Генштабе.

Ранее 6 октября Украинская правда написала, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце сентября расформировал ОСГВ Днепр. Группировка отвечала за восточную линию фронта от Запорожской до Харьковской области, и отныне ее функции будут выполнять группировки войск и вновь созданные корпуса.

Как сообщила Украинская правда, ссылаясь на свои источники, Драпатий вместе со своей командой переместится на северо-восточное направление фронта, где будет руководить одной из группировок войск.

1 октября начальник Генштаба Андрей Гнатов заявил, что ВСУ полностью перешли на корпусную систему управления.