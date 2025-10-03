ВСУ завершили переход на систему корпусов: сколько их и в каком роде войск больше всего — инфографика NV
Третий армейский корпус (на фото) — один из 13 корпусов Сухопутных войск (Фото: Третий армейский корпус / Facebook)
1 октября 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов заявил, что ВСУ полностью перешли на корпусную систему управления.
«На данном этапе переход Вооруженных Сил Украины на корпусную структуру завершен. Все новосозданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок», — заявил Гнатов в интервью Укринформу, признав в то же время «нюансы по укомплектованности, подготовке и по изменениям» внутри корпусов.
В своей инфографике NV напоминает, что представляет собой новая корпусная структура ВСУ
Корпус — это крупное военное соединение, которое может самостоятельно вести боевые действия на определенном направлении, координируя действия нескольких бригад или дивизий и других подразделений.
В корпус может входить от двух до пяти бригад, численностью 10−50 тыс. человек.
В новую систему входят в целом 18 корпусов ВСУ:
- 13 корпусов Сухопутных войск
- 2 корпуса Десантно-штурмовых войск
- 2 корпуса Национальной гвардии
- 1 корпус Морской пехоты
Большинство новых корпусов будут состоять из 5 бригад, один корпус — из 7 бригад.
Полный перечень корпусов ВСУ
Нацгвардия
- 1-й корпус НГУ Азов, созданный в 2025 году
- 2-й корпус НГУ Хартия, 2025год
Десантно-штурмовые войска
- 7-й корпус ДШВ, январь 2024 года
- 8-й корпус ДШВ, 2025
Сухопутные войска
- 3-й армейский корпус, 2025 год
- 9-й армейский корпус, июнь 2023 года
- 10-й армейский корпус, декабрь 2022 года
- 11-й армейский корпус, 2016 год
- 12-й армейский корпус, 2025 год
- 14-й армейский корпус, 2025
- 15-й армейский корпус, 2025
- 16-й армейский корпус, 2025
- 17-й армейский корпус, 2025
- 18-й армейский корпус, 2025
- 19-й армейский корпус, 2025
- 20-йармейский корпус, 2025
- 21-й армейский корпус, 2025
Военно-морские силы
- 30-й корпус морской пехоты, декабрь 2023 года