Третий армейский корпус (на фото) — один из 13 корпусов Сухопутных войск (Фото: Третий армейский корпус / Facebook)

1 октября 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов заявил, что ВСУ полностью перешли на корпусную систему управления .

«На данном этапе переход Вооруженных Сил Украины на корпусную структуру завершен. Все новосозданные корпуса уже выполняют задачи в составе определенных группировок», — заявил Гнатов в интервью Укринформу, признав в то же время «нюансы по укомплектованности, подготовке и по изменениям» внутри корпусов.

Реклама

В своей инфографике NV напоминает, что представляет собой новая корпусная структура ВСУ

Корпус — это крупное военное соединение, которое может самостоятельно вести боевые действия на определенном направлении, координируя действия нескольких бригад или дивизий и других подразделений.

В корпус может входить от двух до пяти бригад, численностью 10−50 тыс. человек.

Инфографика: NV

В новую систему входят в целом 18 корпусов ВСУ:

13 корпусов Сухопутных войск

2 корпуса Десантно-штурмовых войск

2 корпуса Национальной гвардии

1 корпус Морской пехоты

Большинство новых корпусов будут состоять из 5 бригад, один корпус — из 7 бригад.

Полный перечень корпусов ВСУ

Нацгвардия

1-й корпус НГУ Азов, созданный в 2025 году

2025 году 2-й корпус НГУ Хартия, 2025 год

Десантно-штурмовые войска

7-й корпус ДШВ, январь 2024 года

январь 2024 года 8-й корпус ДШВ, 2025

Сухопутные войска

3-й армейский корпус, 2025 год

2025 год 9-й армейский корпус, июнь 2023 года

июнь 2023 года 10-й армейский корпус, декабрь 2022 года

декабрь 2022 года 11-й армейский корпус, 2016 год

2016 год 12-й армейский корпус, 2025 год

2025 год 14-й армейский корпус, 2025

2025 15-й армейский корпус, 2025

2025 16-й армейский корпус, 2025

2025 17-й армейский корпус, 2025

2025 18-й армейский корпус, 2025

2025 19-й армейский корпус, 2025

2025 20-й армейский корпус, 2025

2025 21-й армейский корпус, 2025

Военно-морские силы