Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце сентября 2025 года расформировал оперативно-стратегическую группировку войск Днепр, которую возглавлял генерал-майор Михаил Драпатый , пишет Украинская правда в понедельник, 6 октября.

ОСГВ Днепр отвечала за восточную линию фронта от Запорожья до Харьковщины. Ее функции теперь передаются группировкам войск и вновь созданным корпусам.

Драпатый, по данным УП, сохранит должность командующего Объединенных сил и вместе со своей командой переместится на северо-восточное направление фронта, где будет руководить одной из группировок войск. Его зона ответственности при этом уменьшится примерно вдвое.

Один из собеседников УП считает, что ликвидация ОСГВ Днепр во главе с Драпатым это «способ убрать конкурента».

«Этот шаг ничего не дает, потому что всем все равно командует Сырский. Какие реформы? Ни один корпус еще не командует своим набором войск, никто не имеет права на маневр», — сказал военный.

1 июня Михаил Драпатый сообщил, что подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками после российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений ВСУ.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. По словам президента, Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и будет заниматься фронтом «на 100%».