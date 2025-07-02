Льготы УБД 2025. Какие есть виды и как их оформить в июле

Участники боевых действий, которые официально получили соответствующий статус, имеют право на льготы и государственную поддержку. В частности, УБД могут оформить в июле 2025 года льготы на жилищно-коммунальные услуги, лечение, образование, проезд, уплату налогов.

Перечень всех льгот, которые имеют участники боевых действий

Перечень льгот для УБД утверждает Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. Участники боевых действий, которые имеют удостоверение, имеют доступ к таким льготам:

1. Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и жилищные льготы

▪ 75% скидки на квартплату в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (дома) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

▪ 75% скидки на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, водо- и газоснабжение и т. д. ) и пользование сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

▪ 75% скидки на топливо для домов без централизованного отопления.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при условии расчета платы за отопление составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

▪ для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75% скидки за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. метра на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью);

▪ первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;

▪ участники боевых действий, получившие ранение, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, — в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет;

▪ получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением займа в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

▪ первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;

▪ внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% - дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

2. Льготы на медицинское обслуживание

▪ бесплатное получение лекарств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

▪ первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

▪ бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

▪ ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

▪ первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.

3. Социальные и налоговые льготы

▪ выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

▪ использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;

▪ преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

▪ льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

▪ первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

▪ внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

4. Образовательные льготы

Государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям, в том числе детям, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Льготы для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования предоставляются в виде:

▪ полной или частичной оплаты обучения за счет государственного и местных бюджетов;

▪ льготных долгосрочных кредитов для получения образования;

▪ бесплатного профессионального обучения, переподготовки или повышения квалификации в Центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости;

▪ социальной стипендии;

▪ бесплатного обеспечения учебниками;

▪ бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;

▪ бесплатного проживания в общежитии.

Порядок и условия предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования указанным категориям граждан определяются правительством Украины.

5. Льготный проезд

▪ бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, который выдается на бесплатной основе;

▪ бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой.

Необходимые документы и куда подавать заявление

Удостоверение УБД можно оформить как оффлайн, так и онлайн. После этого участник боевых действий должен обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации и подать следующие заявления:

▪ заявление о внесении лица в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы);

▪ заявление об установлении льготы.

Куда подавать заявление о льготах:

▪ в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (действующие сервисные центры);

▪ отправить по почте;

▪ через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

▪ в Дії с помощью Дія.Підпис.

Напомним, члены семей военнослужащих имеют право обратиться за назначением льготы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, к ним относятся: жена или муж, их несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, лица, которые находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы.