УБД 2025. Как упростили предоставление статуса иностранцам, куда обращаться, какие документ нужны и почему могут отказать

УБД для иностранцев и лиц без гражданства (Фото: фотоцентр.net.ua)

Кабинет министров усовершенствовал процедуру предоставления статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны для иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту Украины.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Как упростили предоставление УБД и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам и людям без гражданства

Реклама

Новый Порядок четко определяет процедуры и правила для предоставления, отказа или лишения соответствующих статусов.

В частности, Правительством согласовано:

1. Определить Минветеранов единым органом, уполномоченным предоставлять статус участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам и людям без гражданства. Это позволит ввести единый подход к предоставлению статусов как действующим военнослужащим, так и тем, кто уже завершил службу, а также устранит необходимость привязываться к месту их проживания.

2. Ввести для них такие же основания и правила для предоставления, отказа или лишения соответствующих статусов, как и для граждан Украины.

3. Упростить процесс подачи заявлений для установления статуса — теперь это можно сделать:

▪ обратившись напрямую в Минветеранов (в том числе по почте);

▪ через ЦПАУ.

Решение о предоставлении будет принимать межведомственная комиссия, созданная Минветеранов.

4. В случае отсутствия необходимых документов для предоставления статуса комиссия будет обязана их истребовать у уполномоченного органа. Если истребованные документы не предоставляются — это основание для отказа в предоставлении статуса. Общий срок рассмотрения дела, с учетом истребования документов, составит до 30 дней.

5. Внести соответствующие изменения и уточнения в постановления Правительства № 413, № 685, № 1041 и № 302.

Основания для предоставления статуса участника боевых действий

1. Для заявителей, принимавших непосредственное участие в АТО (14.04.2014−30.04.2018) не менее 30 календарных дней, — справка об участии по форме согласно приложению 1 и выписки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ о привлечении к проведению антитеррористической операции, выписки из приказов о прибытии (выбытии) в (из) районов проведения АТО, документы о направлении в командировку или другие документы, содержащие доказательства непосредственного участия в выполнении задач антитеррористической операции.

2. Для заявителей, которые принимали непосредственное участие в ООС в Донецкой и Луганской областях (30.04.2018−24.02.2022) не менее 30 календарных дней, — справка об участии по форме согласно приложению 4 и выписка из приказа ГШ ВСУ о привлечении к таким мероприятиям, выписка из приказа о прибытии (выбытие) в © районов осуществления этих мероприятий, документы о направлении в командировку.

В случае привлечения к проведению мероприятий АТО или ООС на срок менее 30 календарных дней к документам дополнительно надо предоставить выписки из боевых донесений, журналов боевых действий, подтверждающие факт непосредственного столкновения и огневого контакта с противником, проведение разведывательных мероприятий. Для заявителей, получивших травмы (ранения, контузии, увечья), дополнительно надо предоставить справку об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья).

Обращаем внимание, что 30 календарных дней может считаться по совокупности в период АТО и ООС.

3. Для заявителей, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях после полномасштабного вторжения (24.02.2022) — справка по форме согласно приложению 6. По желанию можно добавлять другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения боевых (служебных) задач.

Для предоставления статуса лица с инвалидностью вследствие войны надо предоставить те же документы, как и для установления статуса УБД, а также обязательно выписку из решения ЭКОПФО или справку МСЭК о группе и причине инвалидности.

Статус УБД предоставляется по обращению командира воинской части. В случае непредставления документов командиром можно обратиться самостоятельно.

Статус лица с инвалидностью вследствие войны предоставляется только по личному обращению иностранца или лица без гражданства.

Куда подавать заявление, какие документы нужны

Для предоставления соответствующего статуса следует подать в Минветеранов заявление:

▪ в бумажной форме, в частности путем направления по почте в адрес Минветеранов;

▪ в электронной форме на официальный адрес электронной почты Минветеранов;

▪ через ЦНАП независимо от адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания).

К заявлению, кроме документов, которые являются основанием предоставления статуса, также надо приложить копии:

▪ паспорта иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства, вида на постоянное проживание, вида на жительство, удостоверения беженца, удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной защите, или другого документа, подтверждающего законность пребывания на территории Украины, кроме справки об обращении за защитой в Украине и справки об обращении за признанием лицом без гражданства;

▪ документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;

▪ в случае обращения законного представителя или уполномоченного — документа, подтверждающего полномочия;

▪ полной выписки из информационно-аналитической системы Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости, сформированной не позднее чем за пять календарных дней до момента заполнения заявления; документов, определенных пунктом 3 или 4 настоящего Порядка.

Если заявление подается в электронной форме, к нему следует загрузить сканированные копии бумажных документов.

Минветеранов в течение пяти календарных дней обрабатывает заявление и в случае отсутствия документов для установления соответствующего статуса, истребует их в рамках межведомственного взаимодействия не позднее чем через пять календарных дней с даты поступления заявления.

Уполномоченные органы обязаны предоставить документы (сведения) или сообщить причину их отсутствия не позднее чем через 15 календарных дней со дня запроса. После обработки заявление с приложенными документами в течение одного календарного дня передаются Минветеранов на рассмотрение межведомственной комиссии.

Решение о предоставлении (отказ в предоставлении) статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны принимает межведомственная комиссия в месячный срок.

Информация о предоставлении статуса в течение трех дней вносится в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Когда могут отказать или лишить статуса

В предоставлении статуса УБД или лица с инвалидностью вследствие войны может быть отказано в случае:

1) отсутствия оснований;

2) отсутствия необходимых документов;

3) представление недостоверной информации;

4) обвинительного приговора суда за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время участия в боевых действиях или против основ национальной безопасности Украины, или против мира, безопасности человечества и международного порядка;

5) когда причина инвалидности не связана с участием в боевых действиях.

После устранения причин отказа вопрос об установлении статуса можно инициировать повторно.

Статуса УБД или лица с инвалидностью вследствие войны может быть лишен в случае:

1) наличия обвинительного приговора суда за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время участия в боевых действиях или против основ национальной безопасности Украины, или против мира, безопасности человечества и международного порядка;

2) выявление подделки документов для установления статуса или предоставления недостоверных данных;

3) выявление изменения причины инвалидности, не связанной с участием в боевых действиях;

4) подача заявления о лишении статуса.

Решение межведомственной комиссии может быть обжаловано в соответствии с Законом Украины Об административной процедуре и / или в судебном порядке.

Удостоверение и нагрудные знаки участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны из числа иностранцев и лиц без гражданства выдает в соответствии с Постановлением КМУ № 302 О Порядке изготовления и выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов Министерство по делам ветеранов.

Напомним, что украинские военные могут платить меньше за коммунальные услуги. Льготы доступны в частности для участников боевых действий, ветеранов войны и членов семей погибших.