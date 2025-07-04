Льготы УБД 2025. Как родственникам военнослужащего обратиться за назначением помощи на коммуналку

Кто из членов семей военнослужащих имеет право обратиться за назначением льготы на ЖКУ (Фото: luck.designr.gmail.com / depositphotos.com)

Члены семей участников боевых действий имеют право обратиться за назначением льготы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, к ним относятся: жена, их несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, лица, которые под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы.

Кто относится к членам семьи УБД и как подать информацию в Реестр лиц, имеющих право на льготы

Члены семей военнослужащих и участников боевых действий имеют право обратиться в орган Пенсионного фонда Украины, должностного лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг для подачи заявления и соответствующих документов о назначении льгот на жилищно-коммунальные услуги, если льготник не может самостоятельно обратиться по уважительным причинам (военная служба, болезнь, инвалидность и т. д. ).

К членам семьи участника боевых действий относятся:

▪ жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

▪ неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

▪ лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

▪ нетрудоспособные родители;

▪ лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

Для включения в Реестр лиц, имеющих право на льготы законный представитель или дееспособный совершеннолетний член семьи льготника, на которого распространяются льготы, подает территориальному органу Пенсионного фонда Украины:

▪ заявление;

▪ копии документов, подтверждающих родственную связь с льготником, или копии документов, подтверждающих законность представления интересов льготника;

▪ копии необходимых документов, подтверждающих право льготника на льготы.

Как получить льготу: куда обращаться, перечень документов и необходимая информация о льготнике

Например, мать/отец участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, проживающие по одному адресу с льготником, подают заявление на назначение льготы.

Для заполнения заявления мать/отец льготника должны иметь следующие документы:

▪ копию удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

▪ паспорт матери/отца участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

▪ свидетельство о рождении льготника;

▪ свидетельство о заключении брака матери (в случае если фамилия матери отличается от ее фамилии, указанной в свидетельстве о рождении сына-льготника).

Также они должны владеть информацией о:

▪ паспортных данных льготника;

▪ идентификационном коде льготника;

▪ реквизитах банковского счета льготника для зачисления средств;

▪ номерах лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;

▪ названии организации, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги;

▪ размере отапливаемой и неотапливаемой площади помещения, на которое оформляется льгота в кв. м.

За назначением льготы необходимо обратиться в орган Пенсионного Фонда, подать заявление лично в любом из сервисных центров ПФУ или направить его по почте.

Напомним, участники боевых действий имеют 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм.