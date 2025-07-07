Льготы на коммуналку: как изменили порядок предоставления помощи в 2025 году

Кто имеет право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 мая 2025 года (Фото: AndreyPopov/depositphotos)

В 2025 году в Украине введен новый порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Отныне право на льготу определяется в зависимости от совокупного дохода семьи.

Для кого изменился порядок назначения льгот на ЖКУ

По новым правилам льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут предоставляться с учетом среднемесячного дохода семьи за последние шесть месяцев, если доход в расчете на одного человека не превышает 4240грн (величина налоговой социальной льготы в 2025 году).

С мая 2025 года льготы с учетом доходов могут получить:

▪ реабилитированные лица, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий или пенсионерами;

▪ пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;

▪ жены (мужья) умерших граждан, если те (тот) не женились во второй раз, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях;

▪ уволенные с военной службы, которые стали лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы, а также семьи погибших или пропавших без вести военных;

▪ родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

▪ ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории;

▪ бывшие несовершеннолетние узники нацистских лагерей, гетто, а также их дети, родившиеся в местах принудительного содержания;

▪ депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Отметим, что право на льготу определяется автоматически, без дополнительного личного обращения в Пенсионный фонд.

Кто будет получать льготы, независимо от дохода

Вместе с тем, за отдельными категориями сохраняется право на использование льготы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, независимо от дохода. В частности, это:

▪ участники боевых действий;

▪ лица с инвалидностью вследствие войны;

▪ члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

▪ члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

▪ пострадавшие участники Революции Достоинства.

Напомним, члены семей участников боевых действий имеют право обратиться за назначением льготы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, к ним относятся: жена, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, лица, которые под опекой или попечительством.