В Донецкой области оккупанты продвинулись и, вероятно захватили два населенных пункта — ISW
Самоходная пушка M109A6 Paladin 24 ОМБр имени короля Даниила, Часов Яр, Донецкая область, июнь 2025 года (Фото: 24 ОМБр / Сухопутные войска ВСУ / Telegram)
Российские оккупационные войска продвинулись на Новопавловском направлении и, вероятно, захватили два населенных пункта.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете о ситуации на фронте в войне России против Украины за 22 июня.
Ссылаясь на геолокационные кадры, эксперты указали, что российские оккупанты продвинулись в населенных пунктах Комар и Перебудова Волновахского района.
«И, вероятно, захватили населенные пункты», — сообщили в ISW.
Также в отчете указывается, что в Министерстве обороны страны-агрессора РФ утверждали, что их войска форсировали реку Мокрые Ялы и захватили Перебудову. Другие российские источники недавно приписали подразделениям 37-й мотострелковой бригады оккупационной армии участие в захвате Комара, пишет ISW.
Кроме того, дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 22 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись на север от Новосергиевки.
Враг вел наступательные операции в районе самой Новопавловки, Новосергеевки, Муравки, Котляровки, Орехового, Зеленого Кута, Алексеевки, Зирки, Ялты, Поддубного и в направлении Мирного.
По состоянию на утро 23 июня, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. В частности, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил десять атак вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко, Богатырь и Вольное Поле.
20 июня аналитики проекта DeepState констатировали, что войска страны-агрессора России оккупировали село Шевченко Первое Покровского района Донецкой области.