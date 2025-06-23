Российские оккупационные войска продвинулись на Новопавловском направлении и, вероятно, захватили два населенных пункта.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете о ситуации на фронте в войне России против Украины за 22 июня.

Ссылаясь на геолокационные кадры, эксперты указали, что российские оккупанты продвинулись в населенных пунктах Комар и Перебудова Волновахского района.

«И, вероятно, захватили населенные пункты», — сообщили в ISW.

Также в отчете указывается, что в Министерстве обороны страны-агрессора РФ утверждали, что их войска форсировали реку Мокрые Ялы и захватили Перебудову. Другие российские источники недавно приписали подразделениям 37-й мотострелковой бригады оккупационной армии участие в захвате Комара, пишет ISW.

Кроме того, дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 22 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись на север от Новосергиевки.

Враг вел наступательные операции в районе самой Новопавловки, Новосергеевки, Муравки, Котляровки, Орехового, Зеленого Кута, Алексеевки, Зирки, Ялты, Поддубного и в направлении Мирного.

Фото: ISW

По состоянию на утро 23 июня, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. В частности, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил десять атак вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко, Богатырь и Вольное Поле.

20 июня аналитики проекта DeepState констатировали, что войска страны-агрессора России оккупировали село Шевченко Первое Покровского района Донецкой области.