Сталина вернули в московское метро. Зачем это Путину?

Это первая подобная статуя, установленная в центре Москвы после смерти Сталина в 1953 году, и она знаменует собой новый тревожный этап на пути авторитаризма в России

Десятки миллионов людей погибли в результате политики Сталина в период с 1924 года и до его смерти. Эта политика включала в себя принудительную коллективизацию сельского хозяйства, систему трудовых лагерей ГУЛАГ и «большой террор» — волну массовых арестов в 1937—1938 годах, в том числе, ключевых фигур в армии.

Однако окончательная победа над нацистской Германией в 1945 году при поддержке Великобритании и США искупает вину Сталина в глазах нынешних российских правителей. Для президента России Владимира Путина эта победа стала одним из венцов Советского Союза и остается объединяющей силой в современной России.

Десталинизация, которая с 1956 по конец 1960-х годов была направлена на ликвидацию политики и наследия Сталина, привела к тому, что с момента его смерти и до распада Советского Союза в 1991 году в стране не было установлено ни одной его статуи. Однако с тех пор было возведено 110 памятников советскому диктатору (согласно последним подсчетам в 2023 году), причем 95 из них были поставлены в эпоху Путина. Темпы строительства многократно возросли после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Репутация Сталина в России продолжает отбеливаться

Первоначально эти статуи, как правило, находились в периферийных районах Российской Федерации, таких как Якутия, Северная Осетия и Дагестан. Таким образом, переименование указом президента международного аэропорта «Волгоград» в Волгограде в «Сталинград» в апреле 2025 года, чтобы напомнить название города в военное время, стало значимым событием.

Но статуя в московском метро, архитектурной жемчужине в центре российской столицы, которой пользуются миллионы людей каждый день, — это еще более важное символическое заявление.