Легион Свобода России и РДК передавали Украине пленных россиян — ГУР 6 сентября, 16:23 Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Российские повстанцы из Легиона Свобода России и РДК передавали Украине военных РФ, которые были взяты в плен во время рейдов на территорию страны-агрессора.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в интервью Укринформу.

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По его словам, Легион Свобода России и РДК продолжают выполнять боевые задачи на линии фронта, где они работают вместе с украинскими силами безопасности и обороны.

Юсов подверкнул, что информация о передаче этими формированиями российских военнопленных в обменный фонд Украины соответствует действительности.

«Мы не комментируем цифры, но это не одиночные случаи, когда РДК и Легион Свобода России пленили российских военных», — добавил он.

Бойцы РДК летом 2023 года публично сообщали о нескольких рейдах в Белгородской области, в ходе которых захватили пленных и российскую технику. РДК — воинское формирование из «русских добровольцев», которые участвуют в отражении полномасштабной российской агрессии.