«Разложили минимум двух сотрудников ФСБ». Бойцы РДК заявили о рейде в Брянскую область 5 сентября, 00:07 Бойцы Русского добровольческого корпуса взяли на себя ответственность за рейд в Брянской области (Фото:Русский Добровольческий Корпус / Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса в понедельник, 4 сентября, заявили о диверсии в российской Брянской области, в ходе которой ликвидировали «минимум» двух сотрудников ФСБ страны-агрессора.

РДК в Telegram «поздравил» ФСБ РФ с «очередным выдавливанием» и рассказал, что в ходе «успешного отбития атаки украинских ДРГ», как утверждали пропагандисты, россияне потеряли минимум двух сотрудников ФСБ.



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«Возможно, им стоило работать в отделе по борьбе с репостами (в ФСБ такой точно есть). К слову, вы снова перепутали: ваших мальчиков/конторских мужиков разложили не „укроДРГ“, а бойцы Русского Добровольческого Корпуса!» — утверждают в РДК.

Ранее российский Telegram-канал Baza утверждал, что утром 4 сентября в районе поселка Подывотье произошла «попытка прорыва» при участии от 15 до 30 «украинских диверсантов». Baza заявила о гибели одного пограничника ФСБ и ранении еще нескольких военных страны-террориста «в ходе боя».

Затем губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил, что пограничники ФСБ вместе с минобороны России «пресекли попытку проникновения», как он утверждал, «украинской ДРГ». По его версии, диверсанты «бросили» «вооружение и боеприпасы».



Бойцы РДК летом 2023 года публично сообщали о нескольких рейдах в Белгородской области, в ходе которых захватили пленных и российскую технику. РДК — воинское формирование из «русских добровольцев», которые участвуют в отражении полномасштабной российской агрессии.