ГУР: О результатах работы РДК на территории России мы еще услышим 16 августа, 22:24 Бойцы РДК (Фото:Скриншот из видео РДК/Telegram)

Украинская разведка сообщает, что общество еще услышит о действиях Российского добровольческого корпуса на территории России.

В эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ответил на вопрос: «услышим ли» о действиях РДК и Легиона Свобода России, про которые в последние месяцы не было публичной информации.

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«Прежде всего, это достаточно автономные сообщества, которые на территории РФ действуют независимо, поскольку речь идет о гражданах РФ. Но да — в целом, конечно услышим», — сказал он.

Юсов при этом предположил, что строительство минно-взрывных заграждений в Белгородской области РФ связано не с опасениями россиян по поводу новых операций российских повстанцев.

Он предположил, что, возможно, руководство РФ наоборот принимает такие меры, чтобы местные не пытались сбежать на территорию Украины и просить о политическом убежище.



«Странный народ и странные действия. Но если бы они занимались исключительно укреплением собственных границ и не лезли в Украину, я думаю, что все бы у них было хорошо, спокойно и так, как они любят, душевно и по-домашнему», — отметил он.