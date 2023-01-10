Кулеба заявил, что у Путина есть только один вариант — проиграть войну 10 января, 16:16 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Babushkin/Kremlin via REUTERS)

У российского диктатора Владимира Путина есть только один вариант — проиграть войну, однако он не хочет смотреть правде в глаза, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью NPR он подчеркнул, что диктатор продолжает кидать все больше и больше оккупантов в бой.

«Если я смотрю на поле боя и ситуацию сейчас, я думаю, что у Путина не так уж много вариантов. На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант — проиграть войну», — заявил Кулеба.

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По словам украинского министра, «трудность и трагедия» заключаются в том, что Путин не желает смотреть правде в глаза и искать выход.

Он также подчеркнул, что победой Украины в войне будет прежде всего восстановление территориальной целостности в международно признанных границах.

«Для нас нет разницы между Крымом и Донбассом. Нет никакой разницы между Херсоном и Симферополем или Ялтой, городами в Крыму… [Крым] просто еще одна часть Украины, которая была украдена Россией», — заявил глава МИД.

Ранее в Пентагоне заявили, что у Путина не изменились планы: он все еще хочет захватить и контролировать всю Украину.