Цели Путина не изменились, но у него мало войск — Пентагон

6 января, 23:22
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Российских сил недостаточно для этого, а военные страдают от низкого морального духа (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

Российских сил недостаточно для этого, а военные страдают от низкого морального духа (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин все еще хочет захватить и контролировать всю Украину.

Об этом заявила заместитель помощника главы Минобороны США, специализирующаяся на России и Украине, Лаура Купер, сообщает Reuters.

«Путин не отказался от своих целей доминировать над Украиной и продолжать захват территории Украины», — сказала Купер.

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При этом она отметила, что российских сил недостаточно, а военные страдают от низкого морального духа.

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«Реальность слабости России, слабости российских вооруженных сил столкнулась с этими целями», — сказала она.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что очередная волна мобилизации в РФ запланирована на январь-февраль 2023 года.

По данным украинской разведки, страна-агрессор собирается мобилизовать 500 тысяч человек, чтобы подготовиться к новому наступлению.

https://www.youtube.com/embed/ke4xOYGyGYU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Войска РФ

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