Цели Путина не изменились, но у него мало войск — Пентагон
Российских сил недостаточно для этого, а военные страдают от низкого морального духа (Фото:Sergey Pivovarov/File Photo/Reuters)
Российский диктатор Владимир Путин все еще хочет захватить и контролировать всю Украину.
Об этом заявила заместитель помощника главы Минобороны США, специализирующаяся на России и Украине, Лаура Купер, сообщает Reuters.
«Путин не отказался от своих целей доминировать над Украиной и продолжать захват территории Украины», — сказала Купер.
При этом она отметила, что российских сил недостаточно, а военные страдают от низкого морального духа.
«Реальность слабости России, слабости российских вооруженных сил столкнулась с этими целями», — сказала она.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что очередная волна мобилизации в РФ запланирована на январь-февраль 2023 года.
По данным украинской разведки, страна-агрессор собирается мобилизовать 500 тысяч человек, чтобы подготовиться к новому наступлению.