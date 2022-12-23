Главная цель Путина. Чего ждать от России весной 2023 года 23 декабря, 19:46 Эксклюзив НВ

Путин признал, что эта война будет тянуться сколько угодно долго, а поскольку он это признал, то для России это теперь официальная установка

До тех пор, пока не будет достигнуто удовлетворительное, по мнению Путина, положение, с которого можно начинать переговоры, до этого момента Россия продолжит воевать. А мы должны понимать, что любые войны заканчиваются в конечном счете переговорами, если не происходит тотальное уничтожение противника. Потому в качестве результата этой войны мы увидим либо тотальное поражение России, либо компромисс, который будет устраивать Путина.

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И точно есть набор факторов, по которым в РФ будут принимать решение, инициировать или нет переговоры. Например, готовность Украины признать некие территориальные потери, причем уже среди вновь оккупированных территорий. В Кремле точно хотят закрепить за собой сухопутный коридор в Крым, и от этого не отступятся. Я думаю, они также готовы обсуждать контроль и демилитаризацию Запорожской АЭС, но вывести войска и передать ее Украине, как это было с Чернобыльской АЭС, они не готовы. Они заняли определенную территорию, и для этой территории им нужна генерация энергии, чтобы ее сохранить, чтобы впоследствии объединить ЗАЭС в систему с российскими атомными электростанциями. Они не готовы обсуждать возможность полного прекращения боевых действий с возможностью привлекать неких международных наблюдателей.

В логике Путина время для переговоров может настать только тогда, когда он сам примет решение, что такие переговоры можно не только начать, но и нужно завершить. Пока же он даже не готов на такие переговоры отправлять никого из субъектных людей из ближнего окружения, опасаясь, как бы они за его спиной не договорились совсем не о том, — сдать его в Гаагу, например. То есть, подводя итог: война будет продолжаться и цель Путина в этой войне сейчас —