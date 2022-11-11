Обсудят передачу новых вооружений. Кулеба завтра встретится с Блинкеном

11 ноября, 15:22
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Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

В субботу, 12 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на полях саммита АСЕАН.

Об этом Кулеба сообщил в эфире телемарафона.

«Завтра у меня будет очень активный день, и здесь завтра также будет госсекретарь Блинкен. У нас будет отдельная встреча, будем обсуждать ситуацию с безопасностью, предоставление Украине новых вооружений», — сказал он.

Видео дня

Глава МИД также отметил, что одной из тем переговоров также будет ужесточение санкций против России.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU

10 ноября минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Он будет включать системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Оружие Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен

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