Обсудят передачу новых вооружений. Кулеба завтра встретится с Блинкеном 11 ноября, 15:22 Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

В субботу, 12 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на полях саммита АСЕАН.



Об этом Кулеба сообщил в эфире телемарафона.

«Завтра у меня будет очень активный день, и здесь завтра также будет госсекретарь Блинкен. У нас будет отдельная встреча, будем обсуждать ситуацию с безопасностью, предоставление Украине новых вооружений», — сказал он.



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Глава МИД также отметил, что одной из тем переговоров также будет ужесточение санкций против России.

10 ноября минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Он будет включать системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.

