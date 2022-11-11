Обсудят передачу новых вооружений. Кулеба завтра встретится с Блинкеном
Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)
В субботу, 12 ноября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на полях саммита АСЕАН.
Об этом Кулеба сообщил в эфире телемарафона.
«Завтра у меня будет очень активный день, и здесь завтра также будет госсекретарь Блинкен. У нас будет отдельная встреча, будем обсуждать ситуацию с безопасностью, предоставление Украине новых вооружений», — сказал он.
Глава МИД также отметил, что одной из тем переговоров также будет ужесточение санкций против России.
10 ноября минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Он будет включать системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.