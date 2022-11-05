До конца года Украина получит новые системы ПВО и ПРО — Кулеба 5 ноября, 00:16 Дмитрий Кулеба (Фото:МИД)

До конца года Украина может получить новые системы ПРО и ПВО. Договоренности о снабжении находятся в процессе реализации.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире единого телемарафона.



«У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются», — отметил Кулеба.

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По его словам, по ПВО и ПРО также есть определенные договоренности, которые находятся в состоянии реализации.

«Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года. Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности», — подчеркнул глава МИД.