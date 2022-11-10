Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн — что в списке

10 ноября, 20:58
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Комплекс Avenger (Фото:joint-forces.com)

Комплекс Avenger (Фото:joint-forces.com)

Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Он будет включать системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.

Список военной техники, которую США передают Украине опубликован на сайте Пентагона.

Новый пакет военной помощи включает:

  • ракеты для ЗРК Hawk;
  • четыре ЗРК Avenger и 192 ракеты Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 21 тысяча 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 10 тысяч 120-мм минометных снарядов;
  • 100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV (Хамви);
  • 400 гранатометов;
  • стрелковое оружие, оптика и более 20 млн патронов к стрелковому оружию;
  • демонтажное оборудование для расчистки препятствий;
  • защитное снаряжение для холодной погоды.

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Пентагон уточняет, что ракеты для Hawk дополнят недавнюю помощь Испании, которая объявила о передаче Украине четырех систем этого типа.

Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger также дадут Украине возможность защищать войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов, сообщает Минобороны США.

С 2014 года США выделили Украине более 21,4 млрд долларов на помощь в обеспечении безопасности, а с начала российского полномасштабного вторжения — более 18,6 млрд долларов.

СМИ сообщали, что Украина запросила у США ракетные комплексы Avenger для защиты страны от ударов РФ иранскими дронами-камикадзе.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес говорила, что ее страна отправит Украине еще две системы ПВО Hawk, дополнительно к четырем, которые уже были обещаны Киеву.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Военная помощь Пентагон Минобороны США

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