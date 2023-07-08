500 дней войны: Украина доказала, что достойна поддержки оружием и интеграции в ЕС и НАТО — Кулеба 8 июля, 16:10 Дмитрий Кулеба (Фото:Alina Smutko/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в 500-й день полномасштабного вторжения России заявил, что мир получил «500 аргументов» в пользу поддержки Украины оружием и интеграции в ЕС и НАТО.

Об этом он написал в своем Twitter.

«500 дней. 500 причин верить в Украину. 500 аргументов в пользу поддержки Украины оружием, интеграцией в ЕС и НАТО и других способов приблизить нашу общую победу», — заявил Кулеба.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о самых больших достижениях украинских войск за 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ.

Она отметила, что за время большой войны Силы обороны не только разрушили миф о якобы непобедимой российской армии, которая называла себя «второй в мире», но и посрамили кремлевский режим, обещавший своим подданым «Киев за три дня».