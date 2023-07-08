Наибольшие успехи украинской армии за 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ: хронология событий 8 июля, 10:28 Анна Маляр отметила, что борьба продолжается, но впереди — победа (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о наибольших достижениях украинских войск за 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ.

Соответствующий пост она опубликовала в субботу, 8 июля, у себя в Telegram-канале.

Замглавы Минобороны отметила, что за время большой войны Силы обороны не только разрушила миф о якобы непобедимой российской армии, называвшей себя «второй в мире», но и посрамили кремлевский режим, обещавший своим гражданам «Киев за три дня».

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Кроме того, Маляр напомнила, что:

462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о жесте доброй воли.

451 день, как мы отправили крейсер Москва на дно.

380 дней назад — получили от союзников первые Himars.

373 дня, как освободили остров Змеиный.

305 дней назад начали контрнаступление на Харьковщине. Беспрецедентно быстрое наступление с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян.

273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику.

239 дней назад вернули наш Херсон.

113 дней назад добились ордера на арест Путина в Гааге.

80 дней, как получили от партнеров мощные средства ПВО — систему Patriot.

65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую « сверхзвуковую» ракету Кинжал.

«Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге. Уже очень скоро — начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди — победа», — подчеркнула замминистра.