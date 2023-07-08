Наибольшие успехи украинской армии за 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ: хронология событий
Анна Маляр отметила, что борьба продолжается, но впереди — победа (Фото:Сергей Братчук/Telegram)
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о наибольших достижениях украинских войск за 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ.
Соответствующий пост она опубликовала в субботу, 8 июля, у себя в Telegram-канале.
Замглавы Минобороны отметила, что за время большой войны Силы обороны не только разрушила миф о якобы непобедимой российской армии, называвшей себя «второй в мире», но и посрамили кремлевский режим, обещавший своим гражданам «Киев за три дня».
Кроме того, Маляр напомнила, что:
- 462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о жесте доброй воли.
- 451 день, как мы отправили крейсер Москва на дно.
- 380 дней назад — получили от союзников первые Himars.
- 373 дня, как освободили остров Змеиный.
- 305 дней назад начали контрнаступление на Харьковщине. Беспрецедентно быстрое наступление с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян.
- 273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику.
- 239 дней назад вернули наш Херсон.
- 113 дней назад добились ордера на арест Путина в Гааге.
- 80 дней, как получили от партнеров мощные средства ПВО — систему Patriot.
- 65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую «сверхзвуковую» ракету Кинжал.
«Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге. Уже очень скоро — начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди — победа», — подчеркнула замминистра.