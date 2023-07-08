Наибольшие успехи украинской армии за 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ: хронология событий

8 июля, 10:28
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Анна Маляр отметила, что борьба продолжается, но впереди — победа (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Анна Маляр отметила, что борьба продолжается, но впереди — победа (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о наибольших достижениях украинских войск за 500 дней с начала полномасштабного вторжения РФ.

Соответствующий пост она опубликовала в субботу, 8 июля, у себя в Telegram-канале.

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Замглавы Минобороны отметила, что за время большой войны Силы обороны не только разрушила миф о якобы непобедимой российской армии, называвшей себя «второй в мире», но и посрамили кремлевский режим, обещавший своим гражданам «Киев за три дня».

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Кроме того, Маляр напомнила, что:

  • 462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о жесте доброй воли.
  • 451 день, как мы отправили крейсер Москва на дно.
  • 380 дней назад — получили от союзников первые Himars.
  • 373 дня, как освободили остров Змеиный.
  • 305 дней назад начали контрнаступление на Харьковщине. Беспрецедентно быстрое наступление с поразившим весь мир каскадным обвалом обороны россиян.
  • 273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику.
  • 239 дней назад вернули наш Херсон.
  • 113 дней назад добились ордера на арест Путина в Гааге.
  • 80 дней, как получили от партнеров мощные средства ПВО — систему Patriot.
  • 65 дней с тех пор, как впервые сбили российскую «сверхзвуковую» ракету Кинжал.

«Именно в этот момент наши воины в тяжелых боях освобождают оккупированные земли на востоке и юге. Уже очень скоро — начинаем обучение пилотов на F-16. Впереди — победа», — подчеркнула замминистра.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Война России против Украины Анна Маляр силы обороны

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