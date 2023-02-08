Журналисты установили личности оккупантов, ответственных за пытки в Балаклее — Схемы 8 февраля, 00:03 Снаряд от российского РСЗО на дороге Харьков-Балаклия (Фото:NV)

Журналисты установили военнослужащих российской армии и кураторов из ФСБ, ответственных за пытки в Балаклее Харьковской области, говорится в расследовании Схем.

Журналисты идентифицировали оккупантов, которые пытались завербовать местное население и выискивали жертвы для пыточных во время оккупации Балаклеи, а также идентифицировали нескольких курировавших их сотрудников ФСБ.

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Также журналисты изучили состав неформальной группировки войск Балаклея, действовавшей во время оккупации части Харьковской области, и составили список подразделений российской армии, внутренних войск РФ и подконтрольных им входящих в эту группировку вооруженных формирований.

В распоряжении редакции Схем оказалась флешка, принадлежавшая, вероятно, одному из заместителей командира по политической работе группировки войск Балаклея.

Флешка содержит сотни различных документов, которые помогли журналистам идентифицировать военнослужащих и методы обращения с местными жителями.

Схемы идентифицировали 46-летнего полковника из Воронежа Николая Климанова, заместителя командира по военно-политической работе 11-го армейского корпуса Балтийского флота РФ.

В конце марта он «в Балаклее, Савинцах и окрестных селах лично организовывал взаимодействие с органами местного самоуправления, работу с местным населением по выявлению лиц, негативно настроенных к военнослужащим ВС РФ, что позволило своевременно сообщать подразделениям Росгвардии».

Еще один военный, проводивший «работу с мирным населением» — 45-летний Владимир Чернев, командир стрелковой роты в луганском 202-м стрелковом полку, принадлежащем к Южному военному округу РФ. По меньшей мере, с 2018 года он — советник главаря террористической группировки «ЛНР».

Журналисты Схем также пообщались с несколькими жителями, которых во время оккупации заключили в райотдел полиции Балаклеи — там военные РФ обустроили пыточную.

Схемам также удалось идентифицировать нескольких сотрудников ФСБ, которые орудовали в Балаклее.

Как отмечается, оригинал забытого оккупантами флеш-носителя находится у следователей Управления СБУ Харьковской области и изучается в рамках уголовного производства.