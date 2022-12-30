Реконструкция побед ВСУ. Как Украина шокировала Кремль прорывом в Харьковской области и освободила Херсон, изменив ход войны — WP 30 декабря, 07:20 Сюжет Уничтоженная техника РФ в освобожденном Изюме (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Готовя контрнаступление ВСУ в Харьковской области, украинским командирам пришлось пойти на множество рисков, однако в итоге его результаты превзошли ожидания инициаторов операции и стали настоящим ударом для Москвы.

Об этом идет речь в детальной публикации американской газеты The Washington Post, которая реконструирует события недавних контрнаступлений Вооруженных сил Украины в Харьковской и Херсонской областях.

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Чтобы восстановить ход событий, журналисты WP побеседовали с более чем 35 собеседниками, включая командиров и военнослужащих ВСУ, украинских чиновников в Киеве, а также высокопоставленных американских и европейских военных и политических деятелей.

НВ пересказывает самые важные факты, которые стали известны из публикации американского издания.

Харьковская операция: освобождение Балаклеи и Изюма

Генерал-полковник Александр Сырский вынашивал планы наступления в Харьковской области с весны. На ранних этапах войны Россия превратила Изюм в свой опорный пункт, рассчитывая сделать город базой для захвата в клещи сил ВСУ на востоке Украины. Однако уже с весны 2022 года Сырский рассматривал Харьковскую область — и особенно Балаклею и Изюм — как потенциально уязвимые точки армии РФ. Он начал думать о том, как можно было бы провести наступательную операцию, прорвавшись вглубь захваченной оккупантами территории на неожиданном для них участке севернее обоих городов. Это позволило бы отрезать силы РФ от снабжения резервами и подкреплением со стороны российской границы, а также помогло бы ВСУ подвергнуть россиян в Изюме и Балаклее риску окружения.

География и расположение российских войск убедили Сырского, что это можно сделать одним быстрым ударом — в идеале настолько быстрым, чтобы российские войска не смогли перегруппироваться. Поэтому когда летом командующие получили приказ из Генштаба ВСУ подготовить возможные отвлекающие операции, чтобы переключить внимание российских войск с херсонского направления, Сырский уже знал, что он предложит. По его словам, с учетом стянутых в Изюм сил и близости границы РФ россияне сочли бы безумной саму идею прорыва противника прямо посреди участка между границей Белгородской области и группировкой оккупационных сил в Изюме.

В конце лета РФ вывела значительные силы из этого района на юг Украины, пытаясь предотвратить освобождение Херсонской области. Если ранее в Изюме и близлежащих городах было сосредоточено 24 батальонные тактические группы армии РФ (около 18 тыс. человек), а также запасы оружия и боеприпасов, то к августу число российских БТГ в Изюме сократилось как минимум вдвое, причем самых опытных бойцов Россия перебрасывала в Херсон.

К середине августа Сырский был уверен, что его план сработает, однак ему нужно было «продать» свою идею Зеленскому. Генерал-полковник описал гипотетическую миссию как шанс освободить значительную территорию с минимальными ресурсами и потерями. Президент Украины одобрил наступательную операцию.

«В истории войн было много случаев, когда удар на отвлекающем, то есть второстепенном направлении, превращался в главное направление, — отметил Сырский в интервью WP. — Все перспективы [для успех] были, потому что противник совершенно не ожидал, что мы будем атаковать именно там, где мы нанесли главный удар».

США не помогали планировать харьковское наступление, но поддержали артиллерию ВСУ важными разведданными. И украинские, и американские источники WP подтвердили, что США не принимали активного участия в планировании наступления в Харьковской области и узнали о нем относительно поздно.

Однако в ходе операции разведка США существенно помогла ВСУ максимально эффективно использовать боеприпасы благодаря точному наведению на важные цели. Проблема дефицита снарядов для украинской армии оставалась достаточно острой. Генерал-майор Андрей Малиновский, командующий ракетными войсками и артиллерией Украины, был обеспокоен тем, что для харьковского наступления может понадобиться более 100 тыс. боеприпасов, тогда как ВСУ могли бы выделить на эти цели лишь несколько десятков тысяч. В итоге, по словам Малиновского, за пять дней наступления было потрачено значительно меньше, около 32 500 снарядов.

В многом этому способствовало налаженное сотрудничество США и Украины в режиме реального времени. ВСУ определяли типы важных целей, в поиске которых они были заинтересованы в определенном районе, а США «использовали свой обширный аппарат геопространственной разведки для определения точного местоположения», поясняет WP.

Операция планировалась на трехмерной карте площадью 50 кв.м. В последние дни августа Сырский встретился в оперативном штабе на востоке Украины со своими главными помощниками и ключевыми командирами бригад, чтобы спланировать операцию. Как пишет WP, «перед ними была распечатанная на 3D-принтере карта оккупированных Россией территорий Харьковской области площадью 520 кв. футов [48,3 кв. м]»

Каждый командир «прошел» на этой карте путь запланированного наступления своего подразделения среди трехмерных копий городов, холмов и рек, моделируя свою миссию и обсуждая координацию действий, а также непредвиденные обстоятельства и наихудшие сценарии. Чтобы выявлять проблемные места, офицеры использовали лазерные указки. «Это была кропотливая работа», — отметил Сырский.

ВСУ прибегли к ряду обманных маневров. К примеру, украинские силы перебросили понтонные мосты, надеясь обманом заставить россиян ожидать прямого наступления на Изюм, а не прорыва ВСУ вглубь оккупированной территории примерно в 30 милях (48 км) северо-западнее города.

Успех наступления зависел от глубины прорыва в первый день. Сырский подсчитал, что Украина не может позволить себе потери, которые повлекли бы за собой лобовые атаки на города и поселки. Вместо этого он надеялся, что ВСУ удастся прорвать фронт, окружив крупные населенные пункты и заставив врага отступить. Однако для успеха этой задумки необходима была скорость. Если россиянам удалось бы отправить подкрепление со стороны границы РФ, значительные число украинских войск могло бы быть отрезано в тылу врага. «Все зависело от первого дня — как далеко мы сможем прорваться, — сказал Сырский. — Чем дальше мы шли, тем меньше они могли бы сделать, тем больше их части были бы отрезаны и изолированы под психологическим давлением».

В итоге операция, как уже говорил генерал-полковник в других интервью, даже превзошла его ожидания. «Мы рассчитывали, что выполним все задачи операции, — сказал Сырский WP. — Но что будет такой каскадный коллапс — этого я не ожидал».

Украина рискнула задействовать в операции значительную часть западной артиллерии. К августу ВСУ испытывали серьезный дефицит боеприпасов советских времен, а поставки западных снарядов и систем вооружений были недостаточно оперативными. Поэтому украинскому командованию пришлось пойти на «рискованное решение»: ради прорыва на харьковском направлении Украина переместила некоторые из наиболее ценных западных систем вооружений с более горячих точек на восточном фронте. По словам командиров, каждая атакующая бригада была вооружена не менее чем восемью гаубицами M777. В некоторых случаях M777 прибывали в базовые лагеря за ночь до начала штурма. Также были задействованы дополнительные дроны, чтобы бригады могли точнее определять свои цели и использовать меньше боеприпасов.

Неожиданные приказы командиров удивили даже участников контрнаступления — как и стремительность прорыва. WP приводит историю 21-летнего командира роты Олега родом из ныне оккупированного Старобельска (Луганская область). На момент вторжения РФ в Украину в 2014 году ему было 13 лет. После девятого класса Олег пошел в местное военное училище, затем поступил в Одесскую военную академию. Через три с половиной года учебы, которая должна была длиться четыре года, Олег отправился на фронт из-за полномасштабного вторжения РФ. Молодой офицер теперь командует солдатами, которые зачастую намного старше его. До того, как его подразделение внезапно отозвали в Харьковскую область перед началом наступления, бойцы Олега несколько недель участвовали в жестоких боях на самом кровопролитном участке фронте, где их накрывал безжалостный огонь российской артиллерии. После этого тишина в далеком и тихом селе Харьковской области показалась ему странной — как и новые приказы командования. Рота Олега должна была на высокой скрости прорваться примерно на 65 км вглубь вражеской территории в ходе «дерзкого и сверхсекретного контрнаступления» — прямо между оккупированным Изюмом и Белгородской областью РФ. Задача казалась абсурдной. «Какая-то сомнительная операция», — передает Олег свои первые впечатления от полученных приказов.

6 сентября, около 03:30, рота Олега численностью около 100 человек, входившая в состав 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, начала наступление небольшими колоннами по три БМП в каждой. За несколько часов до начала их броска артиллерия ВСУ подготовительно обстреляла российские позиции из американской РСЗО М270. «Мы прорвали линию фронта, и враг начал паниковать, — рассказал Олег, — Они запаниковали, потому что мы атаковали сразу все передовые позиции, и везде был прорыв».

К концу первого дня наступления рота Олега продвинулась примерно на 18 км, достигнув Волохова Яра. Захват этого населенного пункта позволил ВСУ перерезать две основные магистрали, ведущие в Изюм и Балаклею. Столь же быстро подразделение молодого офицера продвигалось и дальше на юго-восток в течение нескольких дней, встречая лишь относительно небольшое сопротивление. Согласно изначальному плану, рота Олега должна была к седьмому дню занять позицию на высоте севернее Изюма, примерно в 65 км от исходного пункта наступления. Однако накануне этого дня Олега вместе с другими командирами вызвали на совещание. «Половина [российских] подразделений в Изюме — может быть, даже большинство — просто бегут, — сказал командир их батальона. — Итак, мы заходим в Изюм».

Подразделение Олега вошло в город одним из первых, заняв один из российских блокпостов. А когда позже они добралось до центра Изюма без потерь, то были ошеломлены бегством россиян. В городе они нашли рабочие и готовые к бою танки, брошенные артиллерийские орудия, готовые к стрельбе, полные «под завязку» топливные цистерны, тонны боеприпасов и легкого оружия. У россиян было все, что необходимо для серьезной обороны, считает Олег, — кроме воли к бою и, по видимому, достаточного количества людей. Освобождение Лимана далось его роте значительно более дорогой ценой, однако он продолжает сражаться на Донбассе и «не может дождаться» освобождения родного Старобельска.

Подготовиться к прорыву ВСУ оккупантам помешала бюррократия и ложь командиров. Несмотря на все старания командования ВСУ сохранить секретность, россияне в итоге догадывались, что украинцы «что-то замышляют», пишет WP. Однако, по словам Сырского, благодаря российской бюрократии эта информация «ни до кого не дошла или не была принята во внимание».

В Пентагоне же полагают, что руководство России не до конца осознавало уязвимость своей армии на харьковском фронте, поскольку командиры на местах лгали своим начальникам. По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, другая гипотеза провала РФ заключалась в том, что Россия осознавала приближающееся наступление, однако у нее не было достаточного количества людей, чтобы остановить его.

Разгром в Харьковской области стал шоком для Москвы. Успешное наступление Украины «шокировало Кремль» и «потрясло Москву», пишет WP. Фактически именно эти события заставили Путина поспешить с аннексией территорий, которые РФ не контролирует, и объявить «частичную мобилизацию», что стало «самой большой и рискованной эскалацией» со стороны диктатора с начала войны. По словам двух источников WP, лишь после прорыва ВСУ на харьковском направлении и назначения Сергея Суровикина новым командующим Путин «стал получать более неприукрашенную картину проблем на поле боя», тогда как ранее топ-чиновники Минобороны передавали диктатору лишь «чрезмерно радужные» отчеты. Отрыв Путина от реальности лишний раз доказал приезд Владимира Зеленского в освобожденный Изюм, констатирует WP.

Украине же наступление позволило «захватить инициативу на поле боя, разоблачить заявления Путина об аннексии как его фантазии, а также укрепить дома и за рубежом веру в то, что Россия может быть побеждена». «Наши отношения со всеми партнерами сразу же изменились, — подводит итоги наступления Александр Сырский. — Они увидели, что мы можем добиться победы, а помощь, которую они оказывают, используется эффективно».

Освобождение Херсона

Если Харьков дал шанс украинской армии шанс «войти в открытую дверь», то Херсон «представлял собой сплошную стену», сравнивает две операции WP. За месяцы оккупации россияне соорудили здесь целую сеть окопов и других серьезных укреплений. Степные просторы не давали естественных укрытий атакующим силам ВСУ, а лабиринт оросительных каналов служил дополнительным препятствием. Кроме того, Москва перебросила сюда свои лучшие войска. Поэтому херсонская операция стала для ВСУ гораздо более сложным вызовом, констатирует издание.

ВСУ планировали более масштабную операцию на юге, а сосредоточиться на Херсоне решили после планирования с участием западных военных и звонков из Белого дома. В июле 2022 года украинские командиры прибыли на одну из западных баз в Германии, чтобы провести военное моделирование наступательной операции на юге со своими американскими и британскими коллегами. На тот момент командование ВСУ рассматривало возможность гораздо более широкого контрнаступления по всему южному фронту, в том числе выход к побережью Азовского моря в Запорожской области, чтобы перерезать «сухопутный мост» между РФ и оккупированным Крымом.

Однако в ходе «кабинетных» учений выяснилось, что с учетом численности украинских войск и имеющихся у ВСУ запасов боеприпасов Украина рискует истощить свою боевую мощь, прежде чем достигнет целей наступления. Такие «учения» группы проводили параллельно: пока украинцы виртуально задействовали свои боевые порядки (куда и как будут двигаться подразделения, а также как ответит на это Россия), американские и британские военные планировщики провели собственные симуляции, используя те же самые исходные данные, но другое программное обеспечение и методы анализа. В итоге они не смогли добиться эффективной реализации украинской модели.

«Это они просили нашего совета, — сказал WP высокопоставленный представитель Пентагона. — И совет был таков: «Послушайте, ребята, вы откусите больше, чем сможете проглотить. Это не сработает». Гипотетическое «запорожское» наступление могло не только истощить силы ВСУ, но и привести к тому, что украинские войска оказались бы в котле, если бы россияне отправили подкрепления из Крыма и из России, считают в США.

Тем не менее, после «кабинетных учений» и моделирования у представителей Пентагона сложилось впечатление, что ВСУ все равно полны решимости реализовать свои планы. Тогда Белый дом повторил выводы американских военных в переговорах с офисом Зеленского. Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждал планы наступления на юге с главой ОП Андреем Ермаком, сообщают источники WP. В итоге ВСУ остановились на более узком варианте кампании, сконцентрировав усилия на освобождении Херсона.

Руководство ВСУ рассматривало вариант ограниченного поднятия уровня воды в Днепре, чтобы затопить российские переправы, но не села. Генерал-майор Андрей Ковальчук, которому изначально поручили возглавить южное контрнаступление, пояснил WP, что в Херсонской области у ВСУ не было возможности быстро продвигаться вперед — в том числе из-за обильного минирования территории и естественных преград. Ковальчук надеялся поймать в ловушку 25-тысячную российскую группировку войск на западном берегу Днепра. «Моей задачей было не только освобождение территории. Моя задача с самого начала состояла в том, чтобы заблокировать и уничтожить силы [РФ] - то есть не дать им уйти либо остаться в живых», — поясняет он. Но если бы это не удалось, задачей Ковальчука было заставить войска РФ бежать.

Удары американскими системами M142 и установками HIMARS по ключевым мостам быстро сделали их непроходимыми, однако понтоны и мостовые переходы войск РФ стали новой проблемой для ВСУ. Именно поэтому Ковальчук подумывал о том, чтобы поднять уровень воды в Днепре. По его словам, ВСУ даже нанесли пробный удар по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три отверстия в металле, чтобы посмотреть, может ли вода Днепра подняться достаточно, чтобы заблокировать российские переправы, но при этом не затопить близлежащие села. Испытание прошло успешно, говорит Ковальчук, однако этот шаг так и остался крайней мерой и не был реализован.

Украинское командование непублично заменило руководителя контрнаступления на Херсон. Ковальчук настаивал, что отступление россиян— это лишь вопрос времени, однако в Киеве полагали, что украинские войска продвигаются в Херсонской области недостаточно быстро. Поэтому командующим операцией был назначен бригадный генерал Александр Тарнавский, заместитель Александра Сырского во время харьковской операции. Высокопоставленный украинский источник WP дал понять, что Ковальчук «не справлялся с работой», а о ротации командиров не объявляли публично, чтобы не давать России поводов для пропагандистских побед.

Американская сторона знала о замене командующего. «Я думаю, некоторые люди, вероятно, были недовольны продвижением на юге, — сказал высокопоставленный военный чиновник США. — Начало было действительно хорошим, а затем все как-то остановилось».

Тарнавский, новый командующий операцией, рассказал WP, что применил некоторые из принципов, которые он и Сырский использовали в Харьковской области — в частности атакуя там, где россияне меньше всего этого ожидали. Он пояснил, что избрал территорию между Николаевом и Херсоном — ровные сельхозугодья с небольшим количеством деревьев и усеянные бетонными оросительными каналами — как место для развертывания основного наступления. «Расчет был на то, что противник не подумает, что мы будем наступать там», — сказал Тарнавский.

Борьба за каждый метр и ад фугасных авиабомб РФ: реалии херсонского наступления. Ответственность за упомянутый Тарнавским сложный участок фронта северо-западнее Херсона легла на полковника Вадима Сухаревского, командира 59-й мотострелковой бригады ВСУ. Его подразделения пытались прорвать фронт, вопреки потерям и ожесточенному сопротивлению оккупантов, чтобы подобраться достаточно близко для обстрела речных переправ в Херсоне из артиллерии. «Борьба шла буквально за каждый метр, — рассказал Сухаревский.

Не менее сложно пришлось украинским силам на другом участке битвы за Херсон, рассказывает 32-летний Юрий, командир роты 35-й бригады морской пехоты ВСУ. В освобождении Херсонской области он принимал участие с начала сентября, когда повел свои взводы в наступление у села Брускинское, примерно в 80 км к северо-востоку от Херсона. Этот район оккупанты укрепляли несколько месяцев, заливая траншеи бетоном и пряча танки в глубоких земляных рвах. Здесь на Юрия и его побратимов обрушилась российская авиация: на украинских военных сбрасывали осколочно-фугасные авиабомбы ФАБ. «Это боеприпас, который не оставляет после себя ничего», — говорит Юрий, подразделение которого пыталось продвинуться на юг, чтобы рассечь российские силы на западном берегу Днепра. К октябрю Украине удалось стабилизировать ситуацию, и именно Юрий установил украинский флаг в освобожденном селе Давыдов Брод.

«Народное творчество» ВСУ и самоотверженные херсонские наводчики: что еще помогло Украине освободить Херсон. Столкнувшись с элитными российскими десантно-штурмовыми подразделениями, подразделения полковника Сухаревского пытались использовать против врага самые хитроумные находки, которые командир называет «народным творчеством». Украинские военные модифицировали батареи дронов DJI Mavic, чтобы квадрокоптеры могли летать в четыре раза дальше, на расстояние до 20 км. Они раздобыли реагент, который придает бытовому природному газу его характерный запах, и использовали этот устрашающий «аромат» во вражеских окопах. Они получали беспилотники от контрабандистов сигарет и превращали их в самодетонирующие взрывные устройства. «Наша армия привыкла воевать подручными средствами», — констатирует Сухаревский.

Один из командиров его взводов, старший сержант Евгений Игнатенко до вторжения был владельцем крупного херсонского предприятия по перевозке зерна. Иганетнко объяснил командованию, как лучше уничтожить его собственные баржи, которые Россия изъяла для переброски своих войск и грузов через Днепр. Он поделился знаниями о местных проселочных дорогах, каналах, насосных станциях, чтобы помочь ВСУ продвигаться по труднопроходимой местности. Он также собирал информацию о действиях росиян из сети источников в тылу врага.

Большая часть российских войск сумела бежать до того, как их накрыли огнем ВСУ. Сухаревский рассказал, что в ночь на 9 ноября его бригада приблизилась к селу Зеленый Гай, после чего Херсон оказался в пределах досягаемости огня украинской артиллерии. По его словам, ВСУ начали наносить удары по реке и российским переправам, однако российское отступление началось несколькими днями ранее. Командир 59-й мотострелковой бригады ВСУ констатирует, что существенную роль в освобождении правобережной части Херсонской области сыграли западные артиллерийские системы и другое переданное Украине вооружение. Однако хотя давление украинских войск вынудило силы РФ отступить, разгромить или уничтожить бегущие российские подразделения ВСУ не удалось. Среди прочего погоне за оккупантами мешало огромное количество мин — в некоторых случаях они были заложены в метре друг от друга или в три ряда в глубину.

После освобождения Херсона Евгений Игнатенко, быший херсонский предприниматель, нашел с помощью беспилотника одну из своих барж полузатопленной возле Антоновского моста. Остальные исчезли. «Мы их найдем», — сказал WP Игнатенко. — А если не найдем, построим новые. Все нормально. Зато, по крайней мере, мы будем свободной страной".