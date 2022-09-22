«Казалось, они нас постреляют». Как Балаклея пережила оккупацию и встречала ВСУ — репортаж НВ

22 сентября, 18:08
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Снаряд от российского РСЗО на дороге Харьков-Балаклия (Фото:НВ)

Снаряд от российского РСЗО на дороге Харьков-Балаклия (Фото:НВ)

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении от российской оккупации города Балаклея Харьковской области, а в сети начали распространяться видео, где местные жители с радостью встречают военных ВСУ.

После освобождения из-под оккупации, в которой Балаклея была полгода, город начал возвращаться к привычной жизни. Дорогу из Харькова очищают от уничтоженной техники оккупантов, а рядом с разрушенными мостами наводят переправы. При этом в городе остается сложная гуманитарная ситуация, света и воды нет около месяца.

Видео дня

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Сильнее всего от обстрелов пострадал именно центр Балаклеи. Возле райадминистрации остался разбитый грузовик российского СОБРа. Также многие здания потерпели разрушений. Но военные и коммунальные службы уже восстанавливают инфраструктуру и коммуникацию в городе.

Корреспондент НВ посетил Балаклею через 10 дней после освобождения и выяснил, как люди жили в оккупации и как встречали ВСУ, а также увидел, как Харьковская область возвращается к жизни.

https://www.youtube.com/embed/SPAt05dxFac
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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Репортаж НВ Балаклея Война России против Украины деоккупация

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