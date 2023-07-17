«Чрезвычайное событие». Власти Краснодарского края призвали воздержаться от поездок через Крымский мост

17 июля, 07:40
Поделиться:
Оккупанты заявили о «чрезвычайном событии» на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Оккупанты заявили о «чрезвычайном событии» на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

В понедельник, 17 июля, власти Краснодарского края призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, на котором произошло "чрезвычайное событие".

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев написал в Telegram, что «в связи со сложившейся ситуацией», он просит жителей и гостей Краснодарского края «не планировать проезд через Крымский мост».

Видео дня

Кондратьев заявил, что если поездка необходима — россияне должны выбирать «альтернативный маршрут» через оккупированные территории.

Также из-за разрушения пролета Крымского моста остановлена работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ.

Кроме того, временно остановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

Читайте также:
«За ними можно сжечь мост». Крымский татарин, который воюет в составе ВСУ, рассказал, как Украина должна возвращать полуостров

«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться.

Ночью, 17 июля, на Крымском мосту сегодня раздались взрывы. Остановлено движение, россияне говорят о «чрезвычайном событии» и двух погибших.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Крымский мост Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X