«Чрезвычайное событие». Власти Краснодарского края призвали воздержаться от поездок через Крымский мост
Оккупанты заявили о «чрезвычайном событии» на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)
В понедельник, 17 июля, власти Краснодарского края призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, на котором произошло "чрезвычайное событие".
Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев написал в Telegram, что «в связи со сложившейся ситуацией», он просит жителей и гостей Краснодарского края «не планировать проезд через Крымский мост».
Кондратьев заявил, что если поездка необходима — россияне должны выбирать «альтернативный маршрут» через оккупированные территории.
Также из-за разрушения пролета Крымского моста остановлена работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ.
Кроме того, временно остановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.
«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться.
Ночью, 17 июля, на Крымском мосту сегодня раздались взрывы. Остановлено движение, россияне говорят о «чрезвычайном событии» и двух погибших.