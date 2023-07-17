«Чрезвычайное событие». Власти Краснодарского края призвали воздержаться от поездок через Крымский мост 17 июля, 07:40 Оккупанты заявили о «чрезвычайном событии» на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев написал в Telegram, что «в связи со сложившейся ситуацией», он просит жителей и гостей Краснодарского края «не планировать проезд через Крымский мост».

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Кондратьев заявил, что если поездка необходима — россияне должны выбирать «альтернативный маршрут» через оккупированные территории.

Также из-за разрушения пролета Крымского моста остановлена работа паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ.

Кроме того, временно остановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться.

Ночью, 17 июля, на Крымском мосту сегодня раздались взрывы. Остановлено движение, россияне говорят о «чрезвычайном событии» и двух погибших.