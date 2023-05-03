«Не раньше выходных». Наступление ВСУ на юге должно начаться в течение ближайшего месяца. 3 мая, 18:59 NV Премиум Топливная база в Севастополе (Фото:Крым Сегодня. Новости / Телеграмм)

Пожар на нефтебазе в Севастополе и другие подобные инциденты на оккупированной украинской территории или неподалеку свидетельствуют о приближении наступления ВСУ, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

«Восстановление резервуаров [нефтебазы] занимает примерно месяц. Даже если есть все и буквально все готовы — где-то минимум месяц [нужен для] наполнение резервуаров. Поэтому оптимально начинать [взрывать нефтебазы] где-то за месяц (не позже только) до начала наступательных действий. От начала взрывов можно отсчитывать месяц, в течение месяца однозначно будут наступательные действия», — рассказал Свитан в эфире Radio NV.

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