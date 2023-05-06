В оккупированном Крыму прилетело по аэродрому Гвардейское: россияне говорят о работе ПВО — журналист
В оккупированном Крыму якобы попали по аэродрому Гвардейское (Фото:Андрей Цаплиенко / Telegram)
По информации военкора 1+1 Андрея Цаплиенко, в оккупированном Крыму утром прилетело по аэродрому Гвардейское. Россияне же говорят, что над Крымом ПВО сбила украинскую баллистическую ракету.
Днем в субботу, 6 мая, марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов сообщил, что российская ПВО сбила баллистическую ракету, якобы запущенную украинским ОТРК Гром-2. Он заверил, что разрушений и пострадавших нет.
Но, по данным источников Цаплиенко, «что-то сегодня прилетело на аэродром Гвардейское». Чем попали — неизвестно.
По его словам, на момент вероятной атаки на авиабазе находилась вражеская техника, а именно:
- Один самолет управления Ил-18
- 10 штурмовиков Су-25
- Восемь бомбардировщиков Су-24
- Шесть ЗРК С-300
- Шесть РЛС разных типов
А также много автомобильной техники, складов боеприпасов и хранилищ горючего.
«Что из этого повреждено — требует уточнения», — пишет журналист.
Сегодня утром появились сообщения о нескольких громких взрывах в Красногвардейском районе Крыма, после которых поднялся столб дыма.