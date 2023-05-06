В оккупированном Крыму прилетело по аэродрому Гвардейское: россияне говорят о работе ПВО — журналист 6 мая, 19:58 В оккупированном Крыму якобы попали по аэродрому Гвардейское (Фото:Андрей Цаплиенко / Telegram)

По информации военкора 1+1 Андрея Цаплиенко, в оккупированном Крыму утром прилетело по аэродрому Гвардейское. Россияне же говорят, что над Крымом ПВО сбила украинскую баллистическую ракету.

Днем в субботу, 6 мая, марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов сообщил, что российская ПВО сбила баллистическую ракету, якобы запущенную украинским ОТРК Гром-2. Он заверил, что разрушений и пострадавших нет.

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Но, по данным источников Цаплиенко, «что-то сегодня прилетело на аэродром Гвардейское». Чем попали — неизвестно.

По его словам, на момент вероятной атаки на авиабазе находилась вражеская техника, а именно:

Один самолет управления Ил-18

10 штурмовиков Су-25

Восемь бомбардировщиков Су-24

Шесть ЗРК С-300

Шесть РЛС разных типов

А также много автомобильной техники, складов боеприпасов и хранилищ горючего.



«Что из этого повреждено — требует уточнения», — пишет журналист.

Сегодня утром появились сообщения о нескольких громких взрывах в Красногвардейском районе Крыма, после которых поднялся столб дыма.