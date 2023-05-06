В оккупированном Крыму прилетело по аэродрому Гвардейское: россияне говорят о работе ПВО — журналист

6 мая, 19:58
Поделиться:
В оккупированном Крыму якобы попали по аэродрому Гвардейское (Фото:Андрей Цаплиенко / Telegram)

В оккупированном Крыму якобы попали по аэродрому Гвардейское (Фото:Андрей Цаплиенко / Telegram)

По информации военкора 1+1 Андрея Цаплиенко, в оккупированном Крыму утром прилетело по аэродрому Гвардейское. Россияне же говорят, что над Крымом ПВО сбила украинскую баллистическую ракету.

Днем в субботу, 6 мая, марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов сообщил, что российская ПВО сбила баллистическую ракету, якобы запущенную украинским ОТРК Гром-2. Он заверил, что разрушений и пострадавших нет.

Видео дня

Но, по данным источников Цаплиенко, «что-то сегодня прилетело на аэродром Гвардейское». Чем попали — неизвестно.

Читайте также:

Поврежденные резервуары с топливом на нефтебазе под Таманью (Фото:Радио Свобода) Появились спутниковые снимки последствий масштабных пожаров на нефтебазе возле Тамани и в Севастополе

По его словам, на момент вероятной атаки на авиабазе находилась вражеская техника, а именно:

  • Один самолет управления Ил-18
  • 10 штурмовиков Су-25
  • Восемь бомбардировщиков Су-24
  • Шесть ЗРК С-300
  • Шесть РЛС разных типов

А также много автомобильной техники, складов боеприпасов и хранилищ горючего.

«Что из этого повреждено — требует уточнения», — пишет журналист.

Читайте также:
Оккупанты в Крыму запасаются водой и продовольствием из-за опасений изоляции полуострова — ЦНС

Сегодня утром появились сообщения о нескольких громких взрывах в Красногвардейском районе Крыма, после которых поднялся столб дыма.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Су-25 Андрей Цаплиенко Су-24 Сергей Аксенов Аэродром ПВО ОТРК Российские самолеты Военный самолет хлопок Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X