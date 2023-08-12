Оккупанты заявили, что Крым атаковали 20 дронов

12 августа, 06:00
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Крым (Фото:Reuters)

Крым (Фото:Reuters)

Минобороны РФ заявило, что оккупированный Крым атаковали 20 беспилотников. Якобы все были сбиты.

Об этом сообщает кремлевское СМИ Риа Новости.

Минобороны страны-террориста обвинила Украину якобы в атаке на Крым. Там сообщают, что якобы 14 «украинских БПЛА» уничтожены средствами ПВО, шесть подавлены средствами РЭБ, пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.

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При этом Телеграм-канал Крымский ветер сообщил о якобы взрывах в Новоозерном.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Беспилотник Аннексия Крыма Дроны

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