Оккупанты заявили, что Крым атаковали 20 дронов 12 августа, 06:00 Крым (Фото:Reuters)

Минобороны РФ заявило, что оккупированный Крым атаковали 20 беспилотников. Якобы все были сбиты.

Об этом сообщает кремлевское СМИ Риа Новости.

Минобороны страны-террориста обвинила Украину якобы в атаке на Крым. Там сообщают, что якобы 14 «украинских БПЛА» уничтожены средствами ПВО, шесть подавлены средствами РЭБ, пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.

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При этом Телеграм-канал Крымский ветер сообщил о якобы взрывах в Новоозерном.