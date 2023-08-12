Оккупанты перекрывали Крымский мост, в ряде районов были слышны взрывы
Крымский мост (Фото:REUTERS/Алексей Павлишак)
Ночью 12 августа оккупанты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщило пропагандистское издание РИА Новости.
04:22 РИА Новости сообщило, что над разными районами Крыма сработали системы ПВО.
Обновлено: по состоянию на 00:26 сообщается о возобновлении движения по Крымскому мосту.
О причинах перекрытия не сообщалось.
В то же время телеграм-канал Крымский ветер сообщил о якобы взрывах в Новоозерном
Ночью 10 августа в Минобороны РФ заявили, что на оккупированный Севастополь в Крыму летели 11 дронов. Все они якобы были уничтожены.