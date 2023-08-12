Оккупанты перекрывали Крымский мост, в ряде районов были слышны взрывы

12 августа, 04:23
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Крымский мост (Фото:REUTERS/Алексей Павлишак)

Крымский мост (Фото:REUTERS/Алексей Павлишак)

Ночью 12 августа оккупанты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщило пропагандистское издание РИА Новости.

04:22 РИА Новости сообщило, что над разными районами Крыма сработали системы ПВО.

Обновлено: по состоянию на 00:26 сообщается о возобновлении движения по Крымскому мосту.

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О причинах перекрытия не сообщалось.

В то же время телеграм-канал Крымский ветер сообщил о якобы взрывах в Новоозерном

Ночью 10 августа в Минобороны РФ заявили, что на оккупированный Севастополь в Крыму летели 11 дронов. Все они якобы были уничтожены.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Аннексия Крыма Война в Украине Крымский мост Война России против Украины

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