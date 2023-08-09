В оккупированном Крыму слышны взрывы: перекрыт Крымский мост, Севастопольская бухта в дыму 9 августа, 10:48 Российские оккупанты перекрыли Крымский мост на фоне взрывов на полуострове (Фото:Скриншот видео Крымский ветер/Telegram)

Утром в среду, 9 августа, в оккупированном Крыму были слышны взрывы, оккупационные «власти» региона перекрыли Крымский мост.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, взрывы были слышны в Джанкойском районе на севере полуострова.

В воздух были подняты три пары российских вертолетов. Они пролетели через Нижнегорский район в сторону Азовского моря, а через некоторое время вернулись обратно.

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Крымский мост перекрыли с двух сторон, образовались пробки.

На фоне взрывов также появились фото, на которых Севастопольская бухта вся в дыму.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что это якобы связано с учениями Черноморского флота РФ и «абсолютно безопасно».

Глава оккупационной администрации Севастополя заявил, что оккупанты якобы использую табельные средства аэрозольной маскировки.

4 августа Новороссийск Краснодарского края РФ атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно наклонился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков. Судно отбуксировали в порт.

Также вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы. Повреждения получил российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. Судно начало тонуть в Керченском проливе. На утро в СБУ подтвердили спецоперацию по подрыву российского танкера с помощью надводного дрона.

После этого в ВСУ сообщили, что Россия рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море, среди оккупантов есть «небольшая паника».