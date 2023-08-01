«Люди видят тела родных». Что происходит в Кривом Роге после ракетного удара россиян по многоэтажке — рассказ с места событий 1 августа, 00:07 NV Премиум Последствия российской атаки на Кривой Рог, 31 июля 2023 года (Фото:State Emergency Service Of Ukraine/Handout via REUTERS)

В результате очередной террористической атаки россиян в Кривом Роге разрушена многоэтажка, среди жертв дети, десятки людей получили ранения, о ситуации в городе и помощи пострадавшим Radio NV рассказала Ольга Егорова, журналистка krivbass.city.

Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в многоэтажку и учебное заведение. Есть погибшие и десятки пострадавших, среди которых — дети.

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Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на месте атаки работают все необходимые службы.

По состоянию на 17:37 известно, что погибли шесть человек. Среди погибших — 10-летняя девочка. Она вместе с мамой, которая тоже погибла, жила на восьмом этаже дома, в который утром прилетела российская ракета.

Что происходило в Кривом Роге?

Сегодня утром около 9 часов у нас в городе прогремел взрыв, один и затем чуть позже второй. Нам стало известно, что это были ракеты, Искандеры, это по предварительной информации, они попали в жилые дома. Рядом нет никакой военной техники и вообще зданий военных. Один из домов — это девятиэтажка. здесь сейчас разбирают завалы и известно уже о 43 людях, которые пострадали, среди них есть дети. И, к сожалению, уже есть официальная информация, что есть четверо погибших. На наших глазах два тела вынесли, среди них есть, к сожалению, ребенок, которому 10 лет.

По официальной информации от министра внутренних дел Игоря Клименко, дом не подлежит восстановлению. Также у нас работает рядом с этим зданием штаб помощи пострадавшим, где им оказывают всю необходимую помощь. У них принимают заявки на то, чтобы им помогли финансово, как за городской счет, так и за государственный. Есть представители Нашей визы, они помогают оформлять заявки в Дии. Также предоставляют строительные материалы и работают психологи.

Реакция местных властей и помощь пострадавшим

Есть штаб, обращаются люди, в целом атмосфера здесь не очень, потому что многие люди — именно жители этого дома. Даже были люди, которые видели как выносят тела их родственников, поэтому здесь очень все напряженно. Помогают психологи, помогают строительными материалами и вообще с людьми общаются и спасатели, и полиция, коммунальщики, все работают на местах.

Что касается помощи, оформляют заявки здесь, возле штаба, чтобы потом получить из городского бюджета средства на восстановление своего строения. Вся местная власть на месте, они следят за ходом событий и предоставляют, как только есть возможность, какую-то информацию. Это пока все, что есть.

Последствия российского удара по Кривому Рогу, 31 июля 2023 года / Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

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Здесь кроме полиции, спасателей есть еще волонтеры, которые также помогают с тем, что разбирают завалы. Но местных жителей сюда не пускают, потому что здесь все-таки опасно. Стоит полиция и просит обходить стороной именно это место. Но здесь есть волонтеры, которые помогают и водой, и едой, и разбором завалов. Единственное, что нам сказали: по предварительной информации, это были Искандеры. Больше нам ничего не сообщили.