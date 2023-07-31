Число жертв российского удара по дому в Кривом Роге увеличилось до пяти — ОВА 31 июля, 16:51 Дом в Кривом Роге после удара РФ (Фото:State Emergency Service Of Ukraine/Handout via REUTERS)

Число жертв российского удара по многоэтажке в Кривом Роге увеличилось до пяти. Среди погибших один ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«Пятеро погибших, среди которых ребенок. Уже известно о 64 пострадавших. Из них — двое мальчиков и три девочки. От 4 до 17 лет», — пишет он.

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Глава ОВА добавил, что большинство раненых будут лечиться дома и более 20 остаются в больницах.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что количество раненых увеличилось до 73, среди которых восемь детей. Он добавил, что в больницах в стационаре — 22 раненых, в том числе двое детей. Два человека в тяжелом состоянии.

Местные Telegram-каналы с места событий сообщали, что спасатели деблокировали тело еще одного погибшего.

Также заведующий отделом политравмы Криворожской городской клинической больницы № 2 «Тысячки» Юрий Пашков сообщал, что в больницу поступило 20 раненых: 13 мужчин и 7 женщин. Из них трое пациентов — тяжелые, 14 — в состоянии средней тяжести.

Несколько человек находятся в реанимации, сообщают врачи. В результате атаки люди получили — осколочные ранения, ушибы мягких тканей, политравмы, переломы нижних конечностей.

Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По данным МВД, Россия атаковала город двумя ракетами.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома — начался пожар. Под завалами могут быть люди. Продолжаются спасательные работы.