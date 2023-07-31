Россия ударила ракетами по многоэтажке и учебному заведению в Кривом Роге. Известно о четырех погибших, среди которых 10-летний ребенок 31 июля, 12:51 Российские оккупанты атаковали ракетой многоэтажку в Кривом Роге (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты утром в понедельник, 31 июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в многоэтажку и учебное заведение. Известно о двух погибших и более 30 раненых, среди которых есть дети.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на место атаки прибыли все необходимые службы. Людей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Что известно о количестве погибших и раненых

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Вскоре глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил о двух погибших и по меньшей мере 20 пострадавших. По его словам, под завалами может быть пять-семь человек.

Позже глава Днепропетровской ОВО Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 31, среди них — четверо детей. У людей рваные и резаные раны, переломы и минно-взрывные травмы. Состояние большинства — удовлетворительное. Двое тяжелых.

По состоянию на 12:10 известно, что погибли четыре человека и 33 — пострадали, сообщили впоследствии в ГСЧС. Среди погибших — 10-летний ребенок, уточнил глава Днепропетровской ОВА.



Куда именно попали россияне

Клименко рассказал, что Россия атаковала город двумя ракетами. Одна попала в четырехэтажное здание учебного заведения (техникум Политехнического института) — там под завалами, вероятно, есть люди.

Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома — начался пожар. Под завалами могут быть люди. Продолжаются спасательные работы.

Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Видео с последствиями ударов РФ по Кривому Рогу показал президент Владимир Зеленский.

«Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей», — написал он в соцсетях.

Чем нанесли удар россияне

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что, по предварительным данным, скорее всего, россияне атаковали Кривой Рог, применив баллистику.

«Вы знаете насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать и насколько является разрушительным. Надо дождаться когда на месте найдут остатки ракет и тогда окончательно можно сказать, что это было», — сказал он.

Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Ранее местные власти Кривого Рога заявили о взрывах в городе. До этого Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, в частности против Днепропетровской области.