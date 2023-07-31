В Кривом Роге прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

31 июля, 09:08
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Дым в небе Украины после сбития ракеты после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым в небе Украины после сбития ракеты после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Кривом Роге Днепропетровской области в понедельник утром, 31 июля, прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В регионе объявили воздушную тревогу. В 9:03 Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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«Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет», — написал Вилкул после взрывов.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что вскоре сообщат о подробностях российской атаки.

28 июля россияне баллистическими ракетами Искандер обстреляли Днепр. Они попали в жилой дом и здание СБУ. Ранения получили девять человек.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Днепропетровская область Кривой Рог Взрыв

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