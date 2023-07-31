В Кривом Роге прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Дым в небе Украины после сбития ракеты после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Кривом Роге Днепропетровской области в понедельник утром, 31 июля, прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
В регионе объявили воздушную тревогу. В 9:03 Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Кировоградской областях.
«Ничего не снимаем и не выкладываем в Интернет», — написал Вилкул после взрывов.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что вскоре сообщат о подробностях российской атаки.
28 июля россияне баллистическими ракетами Искандер обстреляли Днепр. Они попали в жилой дом и здание СБУ. Ранения получили девять человек.